El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense
4 de Febrero de 2026 | 18:55

Escuchar esta nota

La muerte de Tomy, el histórico chimpancé del Bioparque La Plata, no solo reavivó el recuerdo de casi medio siglo de vida en el predio, sino también una escena que quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad: el día en que se escapó del entonces Zoológico y obligó a evacuar el paseo.

Ocurrió el 24 de julio de 1997 y fue tapa del diario EL DIA al día siguiente. Tomy tenía entonces 22 años y protagonizó una fuga tan inesperada como singular. Según relató publicado en el artículo, el chimpancé logró salir de su jaula tras una maniobra insólita: con la ayuda de un carpincho, que mordió una rama hasta derribarla y convertirla en un improvisado puente.

La escena desató un revuelo generalizado. Visitantes y trabajadores debieron ser evacuados mientras Tomy recorría el predio, resistiéndose a volver al encierro. “No quería volver a su jaula por nada del mundo”, tituló la crónica de aquel día, que describió una persecución que se extendió durante varias horas.

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

En el operativo intervinieron cuidadores, veterinarios y hasta bomberos. Finalmente, para evitar riesgos, se le suministró una dosis de tranquilizante mezclada con agua y bananas, logrando que el chimpancé regresara por sus propios medios a su recinto, poniendo fin a una fuga que mantuvo en vilo a toda La Plata.

A casi tres décadas de aquel episodio, la imagen de Tomy caminando libre por el Zoológico sigue siendo una postal imborrable para generaciones de platenses. Hoy, tras conocerse su fallecimiento a los 49 años, esa historia vuelve a cobrar fuerza como parte del legado de un animal que trascendió su condición de residente del Bioparque y se convirtió en un símbolo de época.

Tomy vivió 46 años en el predio local, formó vínculos profundos con sus cuidadores y fue testigo de la transformación del viejo Zoológico en el actual Bioparque. Su muerte cierra una historia larga, intensa y profundamente ligada a la memoria afectiva de la ciudad.

