El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

La muerte de Tomy, el histórico chimpancé del Bioparque La Plata , no solo reavivó el recuerdo de casi medio siglo de vida en el predio, sino también una escena que quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad: el día en que se escapó del entonces Zoológico y obligó a evacuar el paseo.

Ocurrió el 24 de julio de 1997 y fue tapa del diario EL DIA al día siguiente. Tomy tenía entonces 22 años y protagonizó una fuga tan inesperada como singular. Según relató publicado en el artículo, el chimpancé logró salir de su jaula tras una maniobra insólita: con la ayuda de un carpincho, que mordió una rama hasta derribarla y convertirla en un improvisado puente.

La escena desató un revuelo generalizado. Visitantes y trabajadores debieron ser evacuados mientras Tomy recorría el predio, resistiéndose a volver al encierro. “No quería volver a su jaula por nada del mundo”, tituló la crónica de aquel día, que describió una persecución que se extendió durante varias horas.

En el operativo intervinieron cuidadores, veterinarios y hasta bomberos. Finalmente, para evitar riesgos, se le suministró una dosis de tranquilizante mezclada con agua y bananas, logrando que el chimpancé regresara por sus propios medios a su recinto, poniendo fin a una fuga que mantuvo en vilo a toda La Plata.

A casi tres décadas de aquel episodio, la imagen de Tomy caminando libre por el Zoológico sigue siendo una postal imborrable para generaciones de platenses. Hoy, tras conocerse su fallecimiento a los 49 años, esa historia vuelve a cobrar fuerza como parte del legado de un animal que trascendió su condición de residente del Bioparque y se convirtió en un símbolo de época.

Tomy vivió 46 años en el predio local, formó vínculos profundos con sus cuidadores y fue testigo de la transformación del viejo Zoológico en el actual Bioparque. Su muerte cierra una historia larga, intensa y profundamente ligada a la memoria afectiva de la ciudad.