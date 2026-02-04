La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

La zona norte Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
La zona norte Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense
"Haciéndolo actuar de autista": Lilia Lemoine apuntó contra la madre del platense Ian Moche con una fuerte acusación
En la Provincia, buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla
Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenidos en Venezuela
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: “Está dispuesto”
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
VIDEO.- Fuerte choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó arriba de otra camioneta
Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política
La Plata se pone en modo Carnaval: día por día, el cronograma de la fiesta en los barrios
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
VIDEO. Del infierno de vivir en las calles de La Plata a cumplir el sueño de la reconstrucción
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
Fede Bal en el Día Mundial contra el Cáncer: “Hay que recordar, agradecer y abrazar"
Leti Siciliani apuntó contra Luciano Castro y su relación con su hermana, Griselda Siciliani
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
¿Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein?
VIDEO.- Las cifras de los que se dedican al delivery en La Plata: $2.000.000 al mes, gastos y peligros
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Cortes de luz en La Plata y en el AMBA: piden interpelar a funcionarios del Oceba
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28
¡Despertó Bastian!: tras siete cirugías y tres semanas en coma, le sonrió a su familia
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los vecinos del barrio Las Banderitas se congregaron este miércoles por la tarde en la intersección de las calles 467 y 144, en la zona Norte de La Plata. Según anunciaron, las razones se basan en el reclamo por mayores medidas de seguridad ante los recientes hechos delictivos registrados en las inmediaciones.
"Más seguridad" , "Paradas seguras" y "mejor iluminación", eran las principales consignas que reclamaban los vecinos del barrio Las Banderitas sobre la avenida 467. Además de ello, otra de las grandes problemáticas que afecta a la zona es el mal estado en el que se encuentras las calles.
Sin embargo, el mayor drama que padecen desde hace ya tiempo es la escalada de violencia. Los incesantes hechos de inseguridad pusieron en alerta a las familias de la zona y, según expresaron a este medio, ya denunciaron una sucesión de robos a mano armada y diversos episodios delictivos que alteraron la tranquilidad habitual del barrio. Frente a la falta de soluciones inmediatas, los frentistas optaron por organizarse y exigieron respuestas concretas a las autoridades.
Así, además de mayor presencia policial y refuerzo de patrullajes, se solicitó la ampliación del recorrido de la línea 273, una mejor iluminación en calles y espacios públicos.
“El objetivo es que los responsables nos escuchen y brinden soluciones. La seguridad del barrio es una responsabilidad colectiva que no puede esperar más”, expresaron los voceros de la movida vecinal.
Meses atrás, luego del frustrado robo a un automovilista, un grupo de delincuentes emprendió una fuga a pie y disparó a quemarropa con el fin de eliminar a testigos del hecho. El dramático episodio ocurrido a comienzos de noviembre -que tuvo lugar en las inmediaciones de 447 y 156- marcó a los frentistas y aún es recordado por su crudeza.
En aquella oportunidad, por fortuna, los habitantes del barrio corrieron como pudieron, lograron evadir los disparos y pudieron ponerse a salvo. De milagro, no hubo que lamentar heridos de bala, aunque por aquel hecho no se registraron aprehendidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí