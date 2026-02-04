Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

4 de Febrero de 2026 | 17:07

Los vecinos del barrio Las Banderitas se congregaron este miércoles por la tarde en la intersección de las calles 467 y 144, en la zona Norte de La Plata. Según anunciaron, las razones se basan en el reclamo por mayores medidas de seguridad ante los recientes hechos delictivos registrados en las inmediaciones.

"Más seguridad" , "Paradas seguras" y "mejor iluminación", eran las principales consignas que reclamaban los vecinos del barrio Las Banderitas sobre la avenida 467. Además de ello, otra de las grandes problemáticas que afecta a la zona es el mal estado en el que se encuentras las calles. 

Sin embargo, el mayor drama que padecen desde hace ya tiempo es la escalada de violencia. Los incesantes hechos de inseguridad pusieron en alerta a las familias de la zona y, según expresaron a este medio, ya denunciaron una sucesión de robos a mano armada y diversos episodios delictivos que alteraron la tranquilidad habitual del barrio. Frente a la falta de soluciones inmediatas, los frentistas optaron por organizarse y exigieron respuestas concretas a las autoridades.

Así, además de mayor presencia policial y refuerzo de patrullajes, se solicitó la ampliación del recorrido de la línea 273, una mejor iluminación en calles y espacios públicos. 

“El objetivo es que los responsables nos escuchen y brinden soluciones. La seguridad del barrio es una responsabilidad colectiva que no puede esperar más”, expresaron los voceros de la movida vecinal.

Meses atrás, luego del frustrado robo a un automovilista, un grupo de delincuentes emprendió una fuga a pie y disparó a quemarropa con el fin de eliminar a testigos del hecho. El dramático episodio ocurrido a comienzos de noviembre -que tuvo lugar en las inmediaciones de 447 y 156- marcó a los frentistas y aún es recordado por su crudeza. 

En aquella oportunidad, por fortuna, los habitantes del barrio corrieron como pudieron, lograron evadir los disparos y pudieron ponerse a salvo. De milagro, no hubo que lamentar heridos de bala, aunque por aquel hecho no se registraron aprehendidos.

