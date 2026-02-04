La zona norte Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
La zona norte Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense
"Haciéndolo actuar de autista": Lilia Lemoine apuntó contra la madre del platense Ian Moche con una fuerte acusación
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: “Está dispuesto”
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
VIDEO.- Fuerte choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó arriba de otra camioneta
Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política
La Plata se pone en modo Carnaval: día por día, el cronograma de la fiesta en los barrios
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
VIDEO. Del infierno de vivir en las calles de La Plata a cumplir el sueño de la reconstrucción
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
Fede Bal en el Día Mundial contra el Cáncer: “Hay que recordar, agradecer y abrazar"
Leti Siciliani apuntó contra Luciano Castro y su relación con su hermana, Griselda Siciliani
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
¿Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein?
VIDEO.- Las cifras de los que se dedican al delivery en La Plata: $2.000.000 al mes, gastos y peligros
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Cortes de luz en La Plata y en el AMBA: piden interpelar a funcionarios del Oceba
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28
¡Despertó Bastian!: tras siete cirugías y tres semanas en coma, le sonrió a su familia
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Crimen de Jeremías Monzón: las partes acordaron las medidas de seguridad para los dos menores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El mundo del entretenimiento argentino despide a una de sus figuras más pintorescas y queridas de la última década. Juan Carlos Velázquez, reconocido masivamente como "El Mini", falleció este miércoles por tarde, dejando un vacío en quienes disfrutaron de su humor y sus participaciones en la pantalla chica, especialmente durante la época dorada de Duro de Domar.
La triste primicia fue comunicada por el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, quien utilizó sus redes sociales para dar la noticia y despedir a quien consideraba un amigo. "Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, 'El Mini' de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar", publicó el comunicador en su cuenta de Twitter.
Velázquez se convirtió en un pilar del programa conducido en su momento por Roberto Pettinato, donde su carisma y sus intervenciones cómicas lo transformaron en un personaje de culto. Tras el final del ciclo, "El Mini" continuó ligado al afecto de la gente, participando en diversos proyectos y eventos donde siempre era recibido con una sonrisa.
La noticia de su partida provocó una reacción inmediata de seguidores y colegas, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de agradecimiento por los momentos compartidos y condolencias para su familia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí