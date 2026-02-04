Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027

Para garantizar el inicio de clases, los docentes también fueron convocados a la negociación paritaria en la Provincia
Para garantizar el inicio de clases, los docentes también fueron convocados a la negociación paritaria en la Provincia
El presidente del partido libertario a nivel bonaerense anunció el inicio del armado para “ganar la Gobernación”
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza (LLA) a nivel bonaerense, Sebastián Pareja, visitó este miércoles nuestra ciudad, en el marco de una mesa que compartió con dirigentes libertarios de nuestra ciudad. El objetivo: comenzar a armar la estrategia para ganar la Provincia y la Ciudad en las próximas elecciones.
Así lo sostuvo a EL DIA durante una conferencia de prensa que brindó en las oficinas que el partido bonaerense tiene en nuestra ciudad.
Sin mencionar el nombre de ningún eventual candidato, que, dijo, “no está definido en ningún distrito”, Pareja contó que la primera reunión distrital fue “con toda la mesa política de dirigentes platenses”, lo que incluye a “todas las líneas internas de trabajo, incluyendo concejales, legisladores y consejeros escolares”.
Acompañado del diputado provincial por La Plata Juan Osaba, el dirigente bonaerense remarcó: “Nuestro objetivo es ganarle al peronismo la provincia de Buenos Aires” y, para eso, advirtió, “debemos ser prolijos y evitar que un desorden eventual interno pueda hacer ganar al adversario”.
Consultado al respecto sobre algunos incidentes producidos durante el festival que el presidente, Javier Milei, encabezó junto al diputado en Mar del Plata, Pareja minimizó el ruido interno y sostuvo que “como presidente del partido tengo una responsabilidad superior. No es algo que me preocupe”. Y aclaró: “Estoy enfocado en que LLA gane en la Provincia independientemente de los candidatos”, y opinó que “se resolverá en su momento, aunque no en un sistema de PASO: somos un partido muy reciente para pedirle a la gente pasar por eso”.
NO A LAS RE-RE
En ese marco, el libertario aseguró que, “tras haber hecho en octubre la mejor elección de todas las provincias”, su espacio tiene “un producto estudiado para proponer a los bonaerenses: una reforma política y constitucional”.
Respecto a esa propuesta, sostuvo que los principales ejes son la instauración de la boleta única electrónica, la eliminación de ministerios, la reorganización de regiones administrativas y al autonomía económica del Poder Judicial, además de reducir la Legislatura provincial a una sola Cámara”.
En ese contexto, se quejó del proyecto que busca reinstaurar la reelección indefinida para los intendentes, que el oficialismo propone impulsar. “No negociaremos nada con el peronismo”, concluyó.
