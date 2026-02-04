El pozo del Cartonazo ya llega a los 4 millones

El Súper Cartonazo del diario EL DIA volvió a quedar vacante en la jugada de la semana que finalizó ayer y ahora habrá un nuevo incentivo para seguir las alternativas del juego: el pozo llegará a 4 millones de pesos para la jugada de la próxima semana.

La nueva tarjeta llega junto a la edición impresa de mañana.

Jugar es sencillo. Los nuevos cupones presentan con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego.

En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Por caso, a mediados de enero, el pozo de 4 millones fue para Melissa Gamada, una lectora que vive en el casco urbano y se desempeña como cuidadora de adultos mayores.