La zona norte Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
La zona norte Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense
"Haciéndolo actuar de autista": Lilia Lemoine apuntó contra la madre del platense Ian Moche con una fuerte acusación
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: “Está dispuesto”
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
VIDEO.- Fuerte choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó arriba de otra camioneta
Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política
La Plata se pone en modo Carnaval: día por día, el cronograma de la fiesta en los barrios
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
VIDEO. Del infierno de vivir en las calles de La Plata a cumplir el sueño de la reconstrucción
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
Fede Bal en el Día Mundial contra el Cáncer: “Hay que recordar, agradecer y abrazar"
Leti Siciliani apuntó contra Luciano Castro y su relación con su hermana, Griselda Siciliani
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
¿Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein?
VIDEO.- Las cifras de los que se dedican al delivery en La Plata: $2.000.000 al mes, gastos y peligros
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Cortes de luz en La Plata y en el AMBA: piden interpelar a funcionarios del Oceba
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28
¡Despertó Bastian!: tras siete cirugías y tres semanas en coma, le sonrió a su familia
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Crimen de Jeremías Monzón: las partes acordaron las medidas de seguridad para los dos menores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El tema está en pleno debate en diversos países del mundo. Por caso, en España se anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. El caso es que el debate llegó a la Provincia donde un diputado opositor presentó un proyecto en ese mismo sentido.
La iniciativa del diputado Gustavo Cuervo, del bloque de Nuevos Aires, apunta a ser aún más restrictivo y que la prohibición rija para los menores de 13 años.
La Legislatura ya dio algunos pasos en ese sentido cuando a partir de un proyecto presentado por La Cámpora prohibió el uso de celulares en las escuelas.
El objetivo de la iniciativa es “proteger la salud mental y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el legislador .
La medida que comprende a redes sociales, tales como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (ex Twitter), YouTube, Reddit, Threads, Twitch, Kick, plataformas que suelen ser muy frecuentadas por los jóvenes. Según el proyecto, “queda prohibido permitir el registro, creación o mantenimiento de cuentas por parte de menores de 13 años residentes en la provincia de Buenos Aires. Además, indica que “no se admitirá excepción alguna por consentimiento parental o tutelar”.
LE PUEDE INTERESAR
Paritarias en Provincia, a la expectativa: también convocaron a los docentes y se reabre la negociación
“Las empresas propietarias o administradoras de las plataformas deberán adoptar medidas razonables y efectivas para garantizar e impedir de manera fehaciente que menores de 13 años creen o mantengan cuentas en sus servicios, incluyendo sistemas de verificación de edad adecuados”, señaló el diputado.
“El avance vertiginoso de las tecnologías digitales y la proliferación de plataformas de redes sociales han transformado profundamente la manera en que niñas, niños y adolescentes se relacionan, aprenden, acceden a información y construyen su identidad. Sin embargo, esta expansión introdujo grandes desafíos para la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, en particular en lo que respecta al bienestar emocional, la salud mental, la privacidad, la exposición a contenidos inapropiados y las dinámicas de interacción social digital”, aseguró el diputado Cuervo.
Y añadió: “Numerosos estudios advierten que el uso excesivo y sin acompañamiento de redes sociales está asociado a riesgos que van desde la sobreexposición a contenidos dañinos, hasta el incremento de ansiedad, problemas de autoestima y dificultades en la concentración y el rendimiento escolar”.
“El grooming y otras formas de violencia digital, encuentran en las redes sociales un entorno propicio para el contacto, la manipulación emocional y el engaño hacia niñas, niños y adolescentes”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí