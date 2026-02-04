Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En la Provincia de Buenos Aires, buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

En la Provincia de Buenos Aires, buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años
4 de Febrero de 2026 | 18:59

Escuchar esta nota

 

El tema está en pleno debate en diversos países del mundo. Por caso, en España se anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. El caso es que el debate llegó a la Provincia donde un diputado opositor presentó un proyecto en ese mismo sentido.

La iniciativa del diputado Gustavo Cuervo, del bloque de Nuevos Aires, apunta a ser aún más restrictivo y que la prohibición rija para los menores de 13 años.

La Legislatura ya dio algunos pasos en ese sentido cuando a partir de un proyecto presentado por La Cámpora prohibió el uso de celulares en las escuelas.

El objetivo de la iniciativa es “proteger la salud mental y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el legislador .

La medida que comprende a redes sociales, tales como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (ex Twitter), YouTube, Reddit, Threads, Twitch, Kick, plataformas que suelen ser muy frecuentadas por los jóvenes. Según el proyecto, “queda prohibido permitir el registro, creación o mantenimiento de cuentas por parte de menores de 13 años residentes en la provincia de Buenos Aires. Además, indica que “no se admitirá excepción alguna por consentimiento parental o tutelar”.

“Las empresas propietarias o administradoras de las plataformas deberán adoptar medidas razonables y efectivas para garantizar e impedir de manera fehaciente que menores de 13 años creen o mantengan cuentas en sus servicios, incluyendo sistemas de verificación de edad adecuados”, señaló el diputado.

“El avance vertiginoso de las tecnologías digitales y la proliferación de plataformas de redes sociales han transformado profundamente la manera en que niñas, niños y adolescentes se relacionan, aprenden, acceden a información y construyen su identidad. Sin embargo, esta expansión introdujo grandes desafíos para la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, en particular en lo que respecta al bienestar emocional, la salud mental, la privacidad, la exposición a contenidos inapropiados y las dinámicas de interacción social digital”, aseguró el diputado Cuervo.

Y añadió: “Numerosos estudios advierten que el uso excesivo y sin acompañamiento de redes sociales está asociado a riesgos que van desde la sobreexposición a contenidos dañinos, hasta el incremento de ansiedad, problemas de autoestima y dificultades en la concentración y el rendimiento escolar”. 

“El grooming y otras formas de violencia digital, encuentran en las redes sociales un entorno propicio para el contacto, la manipulación emocional y el engaño hacia niñas, niños y adolescentes”, concluyó.

