Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |en pleno escape intentaron "descartar" un revolver

Persecución y captura en La Plata: uno de los detenidos era intensamente buscado por la Justicia

Dos jóvenes que circulaban en moto fueron demorados tras un intento de fuga en un control policial. Uno de los implicados, menor de edad, dio una identidad falsa para ocultar que era buscado por la Justicia desde el año pasado por robos 

Persecución y captura en La Plata: uno de los detenidos era intensamente buscado por la Justicia
4 de Febrero de 2026 | 19:58

Escuchar esta nota

Un operativo de prevención realizado este miércoles por la tarde en la zona del Boulevard 120 terminó con la detención de dos jóvenes y el secuestro de un arma de fuego lista para el disparo. El procedimiento tomó un giro inesperado cuando, ya en la comisaría, los oficiales descubrieron que uno de los aprehendidos mentía sobre su nombre para evadir una orden de detención vigente.

El hecho comenzó en la intersección de Boulevard 120 y 64, cuando efectivos de la motorizada SASU observaron una motocicleta Honda Wave color roja con dos ocupantes. Al notar la presencia policial, el conductor aceleró bruscamente intentando escapar.

Durante la breve persecución, los oficiales advirtieron una maniobra clave: el acompañante extrajo un objeto de su cintura y lo arrojó hacia el frente de una vivienda. Metros más adelante, en Boulevard 120 y 62, la policía logró interceptarlos y reducirlos.

Al regresar sobre el recorrido de la fuga para buscar el objeto descartado, los uniformados hallaron un revólver calibre 32 largo, marca Smith & Wesson de color plateado, el cual tenía la numeración suprimida, una característica típica de las armas que circulan en el mercado ilegal.

Los detenidos, un joven de 18 años y un menor de 17 años, fueron trasladados a la Comisaría 9ª. Fue allí donde la situación del adolescente se complicó. Al ser interrogado, brindó un nombre falso intentando engañar a las autoridades.

Sin embargo, el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) notó inconsistencias y, tras realizar la identificación correcta mediante el sistema, se reveló su verdadera identidad. El menor tenía un pedido de captura activo desde el 29 de octubre de 2025, solicitado por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 1 de La Plata. El adolescente era buscado por causas graves: "Robo calificado en poblado y en banda" y "Robo calificado".

LE PUEDE INTERESAR

El escándalo en el Senado: la Justicia amplió la imputación contra los dirigentes y serán trasladados a una cárcel

LE PUEDE INTERESAR

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Ambos quedaron a disposición de la UFI N° 17 y del Juzgado de Garantías en turno, mientras que el menor también deberá responder ante el fuero de Responsabilidad Juvenil por los delitos previos y la tenencia ilegal del arma secuestrada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan

Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
+ Leidas

Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes

Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

Para garantizar el inicio de clases, los docentes también fueron convocados a la negociación paritaria en la Provincia

¡Atento Estudiantes! Conmebol metió un cambio en el reglamento de la Copa Libertadores 2026

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa
Últimas noticias de Policiales

El escándalo en el Senado: la Justicia amplió la imputación contra los dirigentes y serán trasladados a una cárcel

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Crimen de Jeremías Monzón: las partes acordaron las medidas de seguridad para los dos menores

Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla
Deportes
Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque
¡Atento Estudiantes! Conmebol metió un cambio en el reglamento de la Copa Libertadores 2026
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
Espectáculos
Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a la Argentina y toman fuerza los rumores de casamiento
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
Denuncian “abandono y basura en las veredas” en una zona de San Carlos
Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: “Está dispuesto”
Fede Bal en el Día Mundial contra el Cáncer: “Hay que recordar, agradecer y abrazar"
La Ciudad
Para garantizar el inicio de clases, los docentes también fueron convocados a la negociación paritaria en la Provincia
Temor en San Carlos por un poste sostenido por cables: “Si pasa un auto, se lo lleva puesto”
Advertencia de Ingenieros: el sistema eléctrico en La Plata “opera al límite”
Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata
El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense
Información General
La Oficina de Turismo de 25 de Mayo se muda al predio ferroviario
General Belgrano: llega el festival mayor de tango y folclore
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?
Presentaron el nuevo Manual de Prevención de Lavado de Activos
Estafas en vacaciones: guía legal y preventiva para el viajero argentino

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla