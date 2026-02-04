Persecución y captura en La Plata: uno de los detenidos era intensamente buscado por la Justicia

Para garantizar el inicio de clases, los docentes también fueron convocados a la negociación paritaria en la Provincia
Dos jóvenes que circulaban en moto fueron demorados tras un intento de fuga en un control policial. Uno de los implicados, menor de edad, dio una identidad falsa para ocultar que era buscado por la Justicia desde el año pasado por robos
Un operativo de prevención realizado este miércoles por la tarde en la zona del Boulevard 120 terminó con la detención de dos jóvenes y el secuestro de un arma de fuego lista para el disparo. El procedimiento tomó un giro inesperado cuando, ya en la comisaría, los oficiales descubrieron que uno de los aprehendidos mentía sobre su nombre para evadir una orden de detención vigente.
El hecho comenzó en la intersección de Boulevard 120 y 64, cuando efectivos de la motorizada SASU observaron una motocicleta Honda Wave color roja con dos ocupantes. Al notar la presencia policial, el conductor aceleró bruscamente intentando escapar.
Durante la breve persecución, los oficiales advirtieron una maniobra clave: el acompañante extrajo un objeto de su cintura y lo arrojó hacia el frente de una vivienda. Metros más adelante, en Boulevard 120 y 62, la policía logró interceptarlos y reducirlos.
Al regresar sobre el recorrido de la fuga para buscar el objeto descartado, los uniformados hallaron un revólver calibre 32 largo, marca Smith & Wesson de color plateado, el cual tenía la numeración suprimida, una característica típica de las armas que circulan en el mercado ilegal.
Los detenidos, un joven de 18 años y un menor de 17 años, fueron trasladados a la Comisaría 9ª. Fue allí donde la situación del adolescente se complicó. Al ser interrogado, brindó un nombre falso intentando engañar a las autoridades.
Sin embargo, el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) notó inconsistencias y, tras realizar la identificación correcta mediante el sistema, se reveló su verdadera identidad. El menor tenía un pedido de captura activo desde el 29 de octubre de 2025, solicitado por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 1 de La Plata. El adolescente era buscado por causas graves: "Robo calificado en poblado y en banda" y "Robo calificado".
Ambos quedaron a disposición de la UFI N° 17 y del Juzgado de Garantías en turno, mientras que el menor también deberá responder ante el fuero de Responsabilidad Juvenil por los delitos previos y la tenencia ilegal del arma secuestrada.
