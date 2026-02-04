Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Caratulado como “Suicidio en grado de tentativa”

Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata

Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
4 de Febrero de 2026 | 10:42

Escuchar esta nota

Falleció el joven de 21 años que había caído desde el puente de Gonnet sobre el cruce del Camino Centenario y la avenida 501. El muchacho había sido trasladado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet, donde permanecía internado con un politraumatismo de cráneo grave, pero no logró recuperarse debido a la severidad de las lesiones.

El hecho ocurrió durante la mañana del martes, cerca de las 9.20. Un testigo que presenció la escena relató que el joven, Gabriel R., "se arrojó hacia atrás" desde el puente. “Estuve en ese momento, se arrojó hacia atrás. Llamé a la Policía y la ambulancia; lo ayudamos lo más que se pudo”, sostuvo la persona que se encontraba en el lugar al momento del incidente.

Tras el hecho, el padre de la víctima se presentó en el mediodía del martes en la dependencia policial, donde informó que la familia atravesaba un contexto de profundo impacto emocional en las últimas horas, relacionado con un hecho trágico reciente que había afectado a una persona cercana al joven. La causa había sido caratulada como “Suicidio en grado de tentativa”.

El pasado 17 de enero también se registró la muerte de una joven, Nazarena Lescano Patane, de 24 años, desde el mismo lugar.

Si alguien que conocés necesita ayuda, está disponible la Línea 135 en CABA o el (011) 5275-1135 desde todo el país, con atención gratuita y confidencial las 24 horas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Falleció la joven que cayó de un puente en Gonnet
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un infierno en La Plata: piquetes y más de 15 mil vecinos sin luz en plena ola de calor

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan

Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
+ Leidas

VIDEO.- Un infierno en La Plata: piquetes y más de 15 mil vecinos sin luz en plena ola de calor

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa

Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan
Últimas noticias de Policiales

Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija

Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito

Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas

Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520
Deportes
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
La promesa de Boca que emigró al Nápoli por la patria potestad y recibirá un "castigo" de la AFA
VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia
El Lobo comienza a tener variantes en el banco de relevos
La Ciudad
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Pilates, gimnasia, voley y más actividades gratuitas en Los Hornos: días y horarios
VIDEO.- Un infierno en La Plata: piquetes y más de 15 mil vecinos sin luz en plena ola de calor
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy miércoles 4 de febrero 2026
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Información General
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez
Espectáculos
"Gran Hermano: Generación Dorada", de que se trata la "Puerta Roja" que cambiará el reality
Mirtha Legrand en el Teatro Colón: noche de gala al ritmo de Astor Piazzola
La China Suárez a paso firme: sube el rating de "Hija del Fuego" sin Wanda Nara enfrente
Fuerte respuesta de Moria Casán sobre las críticas tras la entrevista a la "China" Suárez
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla