Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata

Falleció el joven de 21 años que había caído desde el puente de Gonnet sobre el cruce del Camino Centenario y la avenida 501. El muchacho había sido trasladado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet, donde permanecía internado con un politraumatismo de cráneo grave, pero no logró recuperarse debido a la severidad de las lesiones.

El hecho ocurrió durante la mañana del martes, cerca de las 9.20. Un testigo que presenció la escena relató que el joven, Gabriel R., "se arrojó hacia atrás" desde el puente. “Estuve en ese momento, se arrojó hacia atrás. Llamé a la Policía y la ambulancia; lo ayudamos lo más que se pudo”, sostuvo la persona que se encontraba en el lugar al momento del incidente.

Tras el hecho, el padre de la víctima se presentó en el mediodía del martes en la dependencia policial, donde informó que la familia atravesaba un contexto de profundo impacto emocional en las últimas horas, relacionado con un hecho trágico reciente que había afectado a una persona cercana al joven. La causa había sido caratulada como “Suicidio en grado de tentativa”.

El pasado 17 de enero también se registró la muerte de una joven, Nazarena Lescano Patane, de 24 años, desde el mismo lugar.

Si alguien que conocés necesita ayuda, está disponible la Línea 135 en CABA o el (011) 5275-1135 desde todo el país, con atención gratuita y confidencial las 24 horas.