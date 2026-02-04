La diputada Lilia Lemoine apuntó contra la madre del platense Ian Moche con una dura acusación: "Haciéndolo actuar de autista"

La escena política sumó un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine. La legisladora arremetió contra Ian Moche, el niño activista por los derechos de las personas con autismo, y contra su madre, Marlene Spesso. En un debate televisivo sobre el acceso de menores a las redes sociales, Lemoine calificó la condición del niño como una "actuación" y acusó a su progenitora de "lucrar" con la imagen de su hijo.

La reacción de los afectados ocurrió este miércoles durante una entrevista en América TV. Ian, de 12 años, calificó los dichos de la diputada como "horribles" y "feos". El joven activista manifestó su profundo dolor por la agresión hacia su familia y aseguró que este tipo de hostilidades no detendrán su labor de concientización. "Ella dice que yo actúo, pero ¿qué puede saber de lo que es ser autista si cada persona es diferente?", planteó el menor.

Por su parte, Marlene Spesso desmintió de forma categórica las acusaciones de la legisladora. La mujer detalló que su hijo cuenta con un diagnóstico médico firme desde los dos años y medio. Además, precisó que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) fue el resultado de un largo proceso con profesionales de la salud, mucho antes del inicio de Ian en el activismo público. Spesso lamentó el retorno de antiguos prejuicios que responsabilizan a las madres por la condición de sus hijos.

La madre del activista vinculó el ataque con una supuesta preocupación del oficialismo ante el avance del debate por la restricción de redes sociales a menores de 16 años. Según su visión, el Gobierno teme la pérdida de contacto con el electorado joven que los sigue en plataformas digitales.

Lemoine, en su intervención previa, sostuvo que el caso de Ian es un "negocio para el kirchnerismo" y vinculó al activismo con el "wokismo". "Vos biométricamente podés pedir los datos y listo. Estamos en una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciendolo actuar de autista", expresó Lemoine.

"La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, gritos, maltrato, los medios, la política y las redes sociales. Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios, que también llevaron a Greta Thunberg, dicen ahora que tenés que censurar las redes sociales", retrucó la diputada.

Frente a este escenario de confrontación, la familia de Moche abogó por una respuesta con afecto y respeto ante la violencia que impera en el discurso público actual.