Leti Siciliani apuntó contra Luciano Castro y su relación con su hermana, Griselda Siciliani

Leti Siciliani apuntó contra Luciano Castro y su relación con su hermana, Griselda Siciliani
4 de Febrero de 2026 | 15:40

La actriz, Leticia Siciliani, habló públicamente sobre la situación que atravesó su hermana tras la ruptura con Luciano Castro, en medio del revuelo mediático conocido como “Guapagate”. En La Mañana con Moria, contó cómo acompañó de cerca a Griselda durante esos días y describió cómo la vio anímicamente y en lo laboral.

Según relató, el tema no se vivió puertas, aunque sí con el desgaste propio de la exposición pública. Asimismo, explicó que estuvo junto a su hermana cuando estalló la situación y que su apoyo fue sobre todo frente al ruido mediático. 

Además, señaló que hoy la actriz está enfocada en el trabajo y con una agenda cargada de proyectos. De hecho, remarcó que viene de grabar Envidiosa, participó en la serie de Moria y actualmente está filmando una película: “No para de laburar y no tiene cabeza para otra cosa”.

Al ser consultada por los gestos públicos que intentaron recomponer la relación, como el pasacalles que generó repercusión, Leticia evitó polemizar y no apuntó contra Castro. Por el contrario, sostuvo que su hermana suele mantener buenos vínculos con sus exparejas y que no es de hablar mal de relaciones pasadas.

También se refirió a su propio vínculo con el actor, con quien comparte un proyecto laboral actual, y aclaró que el trato es estrictamente profesional y que lo conoce desde hace muchos años. Por otro lado, señaló que, más allá de la historia sentimental con su hermana, hoy la relación entre ellos se sostiene en el marco del trabajo compartido.

 

