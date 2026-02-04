Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy miércoles 4 de febrero 2026

VIDEO.- Un infierno en La Plata: piquetes y más de 15 mil vecinos sin luz en plena ola de calor
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este miércoles a distintos beneficios y descuentos en supermercados, librerías, ferias y mercados, entre otros
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este miércoles 4 de febrero. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias y mercados, librerías y cuotas sin interés.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este miércoles 4 de febrero. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este miércoles 4 de febrero con Cuenta DNI:
