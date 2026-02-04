VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
VIDEO.- Estilo caribe, la lluvia se enfocó en algunos barrios
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama
Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo
AFA: la Justicia rastrea transferencias millonarias y amplía la causa por lavado
Qué puede pasar con la inflación tras la polémica por la forma de medirla
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A media tarde se registró una tormenta con fuerza dispar en el área norte y este de la Ciudad. Hoy más lluvia y el alivio, el viernes
Pese al paso de una tormenta que trajo agua y viento con descargas puntuales en algunas zonas al norte y este de la Región, las previsiones de nuevos episodios para hoy y mañana no traerían el alivio térmico en forma inmediata: recién se empezaría a ver entre la noche del jueves y el viernes.
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene las alertas por temperaturas superiores a 30 grados. Las precipitaciones que habían sido anunciadas para la víspera se adelantaron algunas horas y desde las 16 ya “diluviaba” en algunos puntos de la Región.
En cuestión de minutos, la tormenta pasó por la capital provincial con fuertes ráfagas de viento y abundante caída de agua, pero siguió con velocidad. Desde la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna mencionaron pasadas las 17 hs: “Las tormentas se desplazan hacia el río de La Plata, y comienzan a mejorar las condiciones del tiempo en La Plata. Ya no se esperan precipitaciones en lo que resta de hoy”.
En cuestión de minutos volvió a aparecer el sol y se repetían las conversaciones en las que aparecía cierta mueca de incredulidad. “¿A dónde llueve?”, preguntaba alguien en el centro como respuesta a un mensaje con carga de angustia que, desde Gonnet, avisaba: “Está diluviando”.
Algo parecido se planteaba en la zona de la ribera. En la zona del arroyo Doña Flora, Ensenada, se empleaba la misma definición de diluvio, para graficar sobre la intensidad de la lluvia.
En tanto, vecinos de Barrio Hipódromo compartieron al WhatsApp de Diario EL DIA (221 477 9896) su preocupación por la caída de un árbol en 118 entre diagonal 80 y 39. Cayó “sobre una casa y departamentos” mientras pasaba la tormenta.
LE PUEDE INTERESAR
Sanciones que no cambiarían la boleta
LE PUEDE INTERESAR
Cestos desbordados preocupan a los vecinos de Plaza Güemes
En tanto, el SMN activó el alerta amarillo por el calor en la Región. Eso supone que las altas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.
Para hoy la temperatura oscilará entre los 21 y los 31 grados. Será una jornada mayormente nublada, con vientos moderados del este y ráfagas que por la noche alcanzarían los 50 kilómetros por hora.
En tanto, mañana el termómetro escalará un grado respecto a las marcas de hoy: la máxima será de 33 grados y la mínima de 23 grados. Eso se debe a que aumentará la humedad y hasta podrían repetirse las precipitaciones aisladas. Para el viernes las temperaturas bajarán a 16 grados la mínima y 28 grados la máxima, mientras que se presentará con chances de chaparrones en la mañana y cielo parcialmente nublado después del mediodía.
El sábado, los registros irán de 16 a 28 grados, con cielo algo nublado, similar a las condiciones anunciadas para el domingo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí