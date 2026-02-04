Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Alerta por calor

Estilo caribe, la lluvia se enfocó en algunos barrios

A media tarde se registró una tormenta con fuerza dispar en el área norte y este de la Ciudad. Hoy más lluvia y el alivio, el viernes

4 de Febrero de 2026 | 00:58
Edición impresa

Pese al paso de una tormenta que trajo agua y viento con descargas puntuales en algunas zonas al norte y este de la Región, las previsiones de nuevos episodios para hoy y mañana no traerían el alivio térmico en forma inmediata: recién se empezaría a ver entre la noche del jueves y el viernes.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene las alertas por temperaturas superiores a 30 grados. Las precipitaciones que habían sido anunciadas para la víspera se adelantaron algunas horas y desde las 16 ya “diluviaba” en algunos puntos de la Región.

En cuestión de minutos, la tormenta pasó por la capital provincial con fuertes ráfagas de viento y abundante caída de agua, pero siguió con velocidad. Desde la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna mencionaron pasadas las 17 hs: “Las tormentas se desplazan hacia el río de La Plata, y comienzan a mejorar las condiciones del tiempo en La Plata. Ya no se esperan precipitaciones en lo que resta de hoy”.

En cuestión de minutos volvió a aparecer el sol y se repetían las conversaciones en las que aparecía cierta mueca de incredulidad. “¿A dónde llueve?”, preguntaba alguien en el centro como respuesta a un mensaje con carga de angustia que, desde Gonnet, avisaba: “Está diluviando”.

Algo parecido se planteaba en la zona de la ribera. En la zona del arroyo Doña Flora, Ensenada, se empleaba la misma definición de diluvio, para graficar sobre la intensidad de la lluvia.

En tanto, vecinos de Barrio Hipódromo compartieron al WhatsApp de Diario EL DIA (221 477 9896) su preocupación por la caída de un árbol en 118 entre diagonal 80 y 39. Cayó “sobre una casa y departamentos” mientras pasaba la tormenta.

En tanto, el SMN activó el alerta amarillo por el calor en la Región. Eso supone que las altas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Para hoy la temperatura oscilará entre los 21 y los 31 grados. Será una jornada mayormente nublada, con vientos moderados del este y ráfagas que por la noche alcanzarían los 50 kilómetros por hora.

En tanto, mañana el termómetro escalará un grado respecto a las marcas de hoy: la máxima será de 33 grados y la mínima de 23 grados. Eso se debe a que aumentará la humedad y hasta podrían repetirse las precipitaciones aisladas. Para el viernes las temperaturas bajarán a 16 grados la mínima y 28 grados la máxima, mientras que se presentará con chances de chaparrones en la mañana y cielo parcialmente nublado después del mediodía.

El sábado, los registros irán de 16 a 28 grados, con cielo algo nublado, similar a las condiciones anunciadas para el domingo.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

