Política y Economía |58 en enero

Sigue la remoción de autos abandonados

Sigue la remoción de autos abandonados
4 de Febrero de 2026 | 00:55
Edición impresa

Como parte de las acciones tendientes a recuperar el espacio público y eliminar focos de contaminación, la Municipalidad continuó en enero con la remoción de autos abandonados de diversas calles del casco y tres localidades.

Las acciones se enmarcan en el Plan de Remoción de Vehículos Abandonados y Quemados de la secretaría de Seguridad municipal y el programa Ciudad Limpia. En esta oportunidad, se trabajó junto a la Secretaría de Control Urbano y Convivencia de forma articulada en zonas del casco fundacional, San Carlos, Villa Elvira y Tolosa.

Las tareas comprenden el relevamiento, la remoción, el traslado al Predio Logístico Municipal y la posterior compactación de las unidades abandonadas en la vía pública que se suman a las 58 que la Comuna removió a lo largo el mes de enero.

La iniciativa que pretende reducir la contaminación ambiental, liberar el espacio público y mejorar la convivencia urbana en los distintos barrios del partido incluye una retribución económica por la chatarra resultante de la compactación que es íntegramente destinada a instituciones sin fines de lucro.

En relación a ello, el procedimiento comprende la detección de un vehículo abandonado, su identificación con una oblea y la notificación a su titular registral, quien dispone de diez días hábiles para regularizar su situación y retirarlo del espacio público; de lo contrario, el Municipio lo incorpora al inventario municipal, registra sus datos y, transcurridos seis meses de guarda, lo compacta.

Vale destacar que los vehículos quemados y/o sin identificación son considerados chatarra y compactados de forma inmediata, como parte del procedimiento establecido por el Municipio para este tipo de situaciones.

