Siguen las quejas de afiliados a la obra social Iosfa

Los usuarios -tanto de la Ciudad como de todo el país- de la obra social Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) atraviesan desde hace meses problemas en la cobertura en sanatorios y consultorios, imposibilidad para acceder a medicamentos, trabas a la hora de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas y la necesidad del recursos de amparos legales para obtener una respuesta.

En la Ciudad, un ejemplo es la situación de Graciela Barros, viuda de un beneficiario, con dos hijos, uno de ellos con discapacidad. En diálogo con este diario, contó: “Fui al médico y tuve que pagar todos los estudios y también a la doctora” y agregó: “Este mes o en marzo tengo que operar a mi hija. El médico le dijo que sí o si tiene que hacer la cirugía pero estamos sin cobertura”. A su vez, señaló que los reintegros llegan entre cinco y seis meses después, cuando “ya no tienen validez”.

Otro usuario de Iosfa en la Ciudad, relató a EL DIA sin dar su nombre: “Trabajé 37 años en las fuerzas armadas y no hay un lugar para poder internarme. Necesito operarme”.

Los problemas de cobertura se suceden desde hace varios meses. En octubre del año pasado, Lola Castillo, usuaria local de Iosfa, expresó: “Mi hija tiene artritis reumatoide. La medicación para un mes cuesta millones de pesos y estuvo dos meses sin cobertura. Tuve que presentar un recurso de amparo para que la cubran de nuevo”.

La falta de certidumbre alcanza a miles de usuarios en el plano local: en La Plata, la prestación contiene al personal (y sus familias) del Regimiento N° 7 de Arana, el Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell, la Escuela Naval Militar Río Santiago de Ensenada y el destacamento de Prefectura.

Qué dicen desde Iosfa

Tras varias consultas, una fuente de la obra social Iosfa contó a este diario: “Estamos en un contexto de corte de prestaciones donde intentamos mantener el servicio indispensable. Eso quiere decir evacuaciones, emergencias y tratamientos de altos costos” e insistió: “Las situaciones prioritarias se atienden.

Entre las razones, el portavoz destacó “un desfase financiero entre los ingresos y egresos” y puntualizó: “Desde 2023 hasta la actualidad hubo un aumento del 347 por ciento en los recursos de salud, es decir, en las prestaciones y los medicamentos”.

A su vez, desde Iosfa confirmaron que esta semana “la situación se va a revertir a través de un comunicado” donde la obra social enfrentará una división de cobertura y afiliados: una será de Fuerzas Armadas y la otra de Fuerzas de Seguridad.

“Será todo automático, aunque se atravesará un período de transición”, manifestó la fuente a EL DIA.