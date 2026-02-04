Siguen las quejas de afiliados a la obra social Iosfa

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
VIDEO.- Estilo caribe, la lluvia se enfocó en algunos barrios
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama
Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo
AFA: la Justicia rastrea transferencias millonarias y amplía la causa por lavado
Qué puede pasar con la inflación tras la polémica por la forma de medirla
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los usuarios -tanto de la Ciudad como de todo el país- de la obra social Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) atraviesan desde hace meses problemas en la cobertura en sanatorios y consultorios, imposibilidad para acceder a medicamentos, trabas a la hora de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas y la necesidad del recursos de amparos legales para obtener una respuesta.
En la Ciudad, un ejemplo es la situación de Graciela Barros, viuda de un beneficiario, con dos hijos, uno de ellos con discapacidad. En diálogo con este diario, contó: “Fui al médico y tuve que pagar todos los estudios y también a la doctora” y agregó: “Este mes o en marzo tengo que operar a mi hija. El médico le dijo que sí o si tiene que hacer la cirugía pero estamos sin cobertura”. A su vez, señaló que los reintegros llegan entre cinco y seis meses después, cuando “ya no tienen validez”.
Otro usuario de Iosfa en la Ciudad, relató a EL DIA sin dar su nombre: “Trabajé 37 años en las fuerzas armadas y no hay un lugar para poder internarme. Necesito operarme”.
Los problemas de cobertura se suceden desde hace varios meses. En octubre del año pasado, Lola Castillo, usuaria local de Iosfa, expresó: “Mi hija tiene artritis reumatoide. La medicación para un mes cuesta millones de pesos y estuvo dos meses sin cobertura. Tuve que presentar un recurso de amparo para que la cubran de nuevo”.
La falta de certidumbre alcanza a miles de usuarios en el plano local: en La Plata, la prestación contiene al personal (y sus familias) del Regimiento N° 7 de Arana, el Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell, la Escuela Naval Militar Río Santiago de Ensenada y el destacamento de Prefectura.
Tras varias consultas, una fuente de la obra social Iosfa contó a este diario: “Estamos en un contexto de corte de prestaciones donde intentamos mantener el servicio indispensable. Eso quiere decir evacuaciones, emergencias y tratamientos de altos costos” e insistió: “Las situaciones prioritarias se atienden.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno Nacional subasta otro inmueble
LE PUEDE INTERESAR
Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja
Entre las razones, el portavoz destacó “un desfase financiero entre los ingresos y egresos” y puntualizó: “Desde 2023 hasta la actualidad hubo un aumento del 347 por ciento en los recursos de salud, es decir, en las prestaciones y los medicamentos”.
A su vez, desde Iosfa confirmaron que esta semana “la situación se va a revertir a través de un comunicado” donde la obra social enfrentará una división de cobertura y afiliados: una será de Fuerzas Armadas y la otra de Fuerzas de Seguridad.
“Será todo automático, aunque se atravesará un período de transición”, manifestó la fuente a EL DIA.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí