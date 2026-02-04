Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |FUE EN CAMINO CENTENARIO Y 501. INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL EPISODIO

Gonnet: un joven está grave al caer desde un puente

Gonnet: un joven está grave al caer desde un puente

El puente peatonal de Centenario y 501 del cual cayó la víctima / EL DIA

4 de Febrero de 2026 | 02:30
Un joven de 21 años se encuentra internado con graves heridas en el hospital San Roque, luego que en la mañana de ayer cayera desde un puente peatonal en la localidad de Gonnet, en circunstancias que ahora se intenta oficialmente esclarecer.

Fuentes policiales de la jurisdicción indicaron que el dramático caso ocurrió en el puente peatonal ubicado en Camino Centenario y 501, minutos después de las 9 de la mañana.

Luego que se recibiera el alerta en el 911, enseguida personal policial acudió a la escena y, al llegar, constató la veracidad de la emergencia.

“EN ESTADO RESERVADO”

Paralelamente, fue convocada de urgencia una ambulancia del SAME, cuyo equipo médico constató que el joven estaba “inconsciente y con severas lesiones” debido al impacto de la caída.

Una vez trasladado al hospital San Roque, los médicos que atendieron a la víctima, tras los estudios de rigor, informaron que “ingresó con un politraumatismo de cráneo grave”.

Asimismo, indicaron que su estado de salud “es reservado”, aguardándose ahora cómo será su evolución.

Los investigadores buscan reunir elementos de prueba para establecer si aquél se subió a ese puente peatonal con el propósito de quitarse la vida o si se trató de una situación accidental.

En tal sentido, si bien los pesquisas aseguraron que “no hubo testigos” al momento de precipitarse el joven al piso desde la estructura de hormigón, en las primeras actuaciones se abonaba la hipótesis de un intento de suicidio.

Pero los detectives procuran seguir indagando sobre el tema y, por el momento, no se descarta ninguna posibilidad. Ello a que hasta ahora la causa fue caratulada como “suicidio en grado de tentativa”.

Lo cierto es que lo ocurrido generó un importante revuelo en el lugar y el Camino Centenario permaneció cortado al paso vehicular durante algunas horas, con los consecuentes trastornos para automovilistas y peatones.

Vale recordar que el 17 de enero último una chica de 24 años murió al caer desde el mismo puente peatonal, tras ser internada en estado desesperante, en lo que habría sido un suicidio.

Así lo consignaron testigos del incidente, quienes afirmaron que la joven “estaba sola y se tiró”.

