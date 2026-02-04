Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas

Con el inicio de la rutina laboral y estudiantil, crecen los reclamos por el mal estado de las bicisendas en la Región. Los planteos apuntan a la falta de mantenimiento y señalización de estos corredores, lo que pone en riesgo a los vecinos que usan la bicicleta a diario, como una alternativa de transporte accesible, saludable y económica.

Desde la ONG Nuevo Ambiente destacaron que las bicisendas son consideradas de suma importancia a nivel mundial por los beneficios que aportan a las ciudades modernas, aunque advirtieron que “en el caso de nuestra Región preocupa la falta de mantenimiento de las existentes y falta de planificación para avanzar en su extensión”.

En esa línea, señalaron que se observa un marcado deterioro de la red de ciclovías y remarcaron la necesidad de mejorar el marcado horizontal, la señalética y de reparar la infraestructura plástica vertical dañada.

A su vez, desde la ONG advirtieron que se suma la desaparición de las estaciones de bicicletas en Plaza San Martín, Islas Malvinas, Parque San Martín y el Paseo del Bosque, “lo que desalienta el sistema e impide que los vecinos accedan gratuitamente a este medio de transporte para moverse por el casco urbano o la Región”, señalaron.

Hasta el año 2023, La Plata instaló una red de 50 kilómetros de ciclovías y bicisendas que conectan diversos corredores de la Ciudad, lo que permitió incrementar el uso de la bicicleta y ordenar su circulación. Los senderos atraviesan el casco urbano y se extienden hacia zonas periféricas, conectando avenidas, diagonales y espacios verdes.

En el Paseo del Bosque, el recorrido va entre las avenidas 120 y 1. Dentro del casco urbano, se encuentran tramos sobre avenida 1, entre 120 y 7, pasando por 60, 66 y 72. Desde Plaza Moreno parten ciclovías por avenida 53 hasta 60, por 19 y 52 hasta 31, y por las diagonales 73, 74 y 79. La red se extiende hacia el oeste por avenida 32, con conexiones a 528, 526, 3 y 522, y hacia el sudeste por 72, 137, 610 y 637.

La experiencia de ciclistas

Sin embargo, el principal problema radica en el estado de la infraestructura, que en muchos tramos presenta deterioro y falta de mantenimiento.

Alejandro Cappa, coordinador del grupo de cicloturismo “La Plata Pedales”, le dijo a este diario que “las bicisendas están intransitables. Nosotros las usamos porque, de lo contrario, los automovilistas se enojan y nos gritan que circulemos por el carril para bicicletas”.

El ciclista advirtió que más allá de la falta de mantenimiento y su estado muchas de los espacios para circular presentan deficiencias en su diseño, lo que obliga a los ciclistas a circular por la calle y genera conflictos con los automovilistas. En este sentido, señaló que algunas vías se trazaron de forma improvizada, otros quedaron obstruidos por la vegetación, por la circulación de peatones o autos estacionados, y que incluso hay sectores donde no hay rampas para subir los cordones y representan un riesgo permanente para quienes circulan en bicicleta.

Para graficarlo, señaló que “la que va de 7 y 66 hasta el Parque Saavedra va por el medio de la rambla, tiene cartel de bicisenda pero no tiene rampas para subir el cordón y además se circula por el pasto”, y agregó que situaciones similares se repiten en otros puntos, como en las de 137 hacia Arana, donde “la vegetación se las está comiendo y nos tenemos que tirar a la calle sí o sí”.

Demián también suele utilizar la bicicleta para circular por el casco urbano. En diálogo con este diario contó que se mueve habitualmente por diagonal 74 y por avenida 53, en los tramos comprendidos entre las calles 7 y 25 y entre 7 y 12. “Este último está fatal”, afirmó, y agregó: “en general están en muy mal estado y hay elementos que obstruyen la senda, como pedazos de cordón. Es un peligro para los ciclistas”.

La convivencia en la calle

Otro de los reclamos apunta a la mala convivencia con los automovilistas. “No respetan a la bici”, remarcó José Jorge, quien advirtió sobre la necesidad de difundir información que destaque la jerarquía de movilidad -peatón, ciclista, transporte público y automóvil- para evitar conflictos viales. “Sobre avenida 53, entre 2 y 3, los autos estacionan sobre la bicisenda”, denunció.