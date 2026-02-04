VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
VIDEO.- Estilo caribe, la lluvia se enfocó en algunos barrios
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama
Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo
AFA: la Justicia rastrea transferencias millonarias y amplía la causa por lavado
Qué puede pasar con la inflación tras la polémica por la forma de medirla
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Quejas por la falta de mantenimiento y escasa señalización. También se plantea la necesidad de extensión del circuito
Con el inicio de la rutina laboral y estudiantil, crecen los reclamos por el mal estado de las bicisendas en la Región. Los planteos apuntan a la falta de mantenimiento y señalización de estos corredores, lo que pone en riesgo a los vecinos que usan la bicicleta a diario, como una alternativa de transporte accesible, saludable y económica.
Desde la ONG Nuevo Ambiente destacaron que las bicisendas son consideradas de suma importancia a nivel mundial por los beneficios que aportan a las ciudades modernas, aunque advirtieron que “en el caso de nuestra Región preocupa la falta de mantenimiento de las existentes y falta de planificación para avanzar en su extensión”.
En esa línea, señalaron que se observa un marcado deterioro de la red de ciclovías y remarcaron la necesidad de mejorar el marcado horizontal, la señalética y de reparar la infraestructura plástica vertical dañada.
A su vez, desde la ONG advirtieron que se suma la desaparición de las estaciones de bicicletas en Plaza San Martín, Islas Malvinas, Parque San Martín y el Paseo del Bosque, “lo que desalienta el sistema e impide que los vecinos accedan gratuitamente a este medio de transporte para moverse por el casco urbano o la Región”, señalaron.
Hasta el año 2023, La Plata instaló una red de 50 kilómetros de ciclovías y bicisendas que conectan diversos corredores de la Ciudad, lo que permitió incrementar el uso de la bicicleta y ordenar su circulación. Los senderos atraviesan el casco urbano y se extienden hacia zonas periféricas, conectando avenidas, diagonales y espacios verdes.
En el Paseo del Bosque, el recorrido va entre las avenidas 120 y 1. Dentro del casco urbano, se encuentran tramos sobre avenida 1, entre 120 y 7, pasando por 60, 66 y 72. Desde Plaza Moreno parten ciclovías por avenida 53 hasta 60, por 19 y 52 hasta 31, y por las diagonales 73, 74 y 79. La red se extiende hacia el oeste por avenida 32, con conexiones a 528, 526, 3 y 522, y hacia el sudeste por 72, 137, 610 y 637.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama
LE PUEDE INTERESAR
Siguen las quejas de afiliados a la obra social Iosfa
Sin embargo, el principal problema radica en el estado de la infraestructura, que en muchos tramos presenta deterioro y falta de mantenimiento.
Alejandro Cappa, coordinador del grupo de cicloturismo “La Plata Pedales”, le dijo a este diario que “las bicisendas están intransitables. Nosotros las usamos porque, de lo contrario, los automovilistas se enojan y nos gritan que circulemos por el carril para bicicletas”.
El ciclista advirtió que más allá de la falta de mantenimiento y su estado muchas de los espacios para circular presentan deficiencias en su diseño, lo que obliga a los ciclistas a circular por la calle y genera conflictos con los automovilistas. En este sentido, señaló que algunas vías se trazaron de forma improvizada, otros quedaron obstruidos por la vegetación, por la circulación de peatones o autos estacionados, y que incluso hay sectores donde no hay rampas para subir los cordones y representan un riesgo permanente para quienes circulan en bicicleta.
Para graficarlo, señaló que “la que va de 7 y 66 hasta el Parque Saavedra va por el medio de la rambla, tiene cartel de bicisenda pero no tiene rampas para subir el cordón y además se circula por el pasto”, y agregó que situaciones similares se repiten en otros puntos, como en las de 137 hacia Arana, donde “la vegetación se las está comiendo y nos tenemos que tirar a la calle sí o sí”.
Demián también suele utilizar la bicicleta para circular por el casco urbano. En diálogo con este diario contó que se mueve habitualmente por diagonal 74 y por avenida 53, en los tramos comprendidos entre las calles 7 y 25 y entre 7 y 12. “Este último está fatal”, afirmó, y agregó: “en general están en muy mal estado y hay elementos que obstruyen la senda, como pedazos de cordón. Es un peligro para los ciclistas”.
Otro de los reclamos apunta a la mala convivencia con los automovilistas. “No respetan a la bici”, remarcó José Jorge, quien advirtió sobre la necesidad de difundir información que destaque la jerarquía de movilidad -peatón, ciclista, transporte público y automóvil- para evitar conflictos viales. “Sobre avenida 53, entre 2 y 3, los autos estacionan sobre la bicisenda”, denunció.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí