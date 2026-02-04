Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Jorge Macri apuntó al Gobernador y le contestaron

Delito: cruce entre Capital y Provincia

4 de Febrero de 2026 | 00:58
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri disparó críticas sobre la política de seguridad de la Provincia al asegurar que no permitirá que “se conurbanice” la Ciudad.

“No voy a aceptar que la Ciudad se transforme en lo peor del Conurbano, no es el estilo de vida en el que nos gusta vivir a los porteños”, sostuvo.

“No voy a dejar que se conurbanice la ciudad, que haya ocupas, y aceptar que un delincuente que sale con un arma para tratar de matar a alguien sea la víctima”, enfatizó.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, fue quien salió a responderle al mandatario porteño y le recordó el triple crimen de Florencio Varela, donde miembros de una banda narco de la villa 1-11-14 asesinó brutalmente a Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) salieron a una fiesta en Florencio Varela.

“Si usted cree que los delitos contra policías de la Ciudad que viven en la Provincia forman parte de un crimen organizado en su contra, denúncielo ante la Justicia, donde corresponde. No haga discurso político con el dolor de las víctimas”, posteó el funcionario de Kicillof a través de su cuenta de X.

También señaló que millones de personas cruzan y circulan a diario por la región del AMBA, y que miles lamentablemente son víctimas del delito.

Y al recordarle que la Ciudad tiene el presupuesto per cápita más alto del país, el ministro Alonso sostuvo que “con semejante previsibilidad y recursos, no puede explicar que bandas criminales se instalen en su Ciudad con total impunidad y cometan atrocidades, como ocurrió el año pasado en Florencio Varela”.

 

 

