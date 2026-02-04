Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?

Días atrás, Fernanda Iglesias desató una fuerte tormenta mediática al revelar que Roberto Pettinato había estafado a Charly García para realizar un disco homenaje y pagarlo con plata que le habría robado al músico. La panelista incluso fue más allá al afirmar que el saxofonista habría mantenido un affaire con Mercedes Iñigo, expareja del ex Sui Generis.

“Pettinato la habría extorsionado en muchos momentos para que ella le siga dando plata”, contó Iglesias sobre la manipulación que habría ejercido Roberto sobre “Mecha” para acceder al dinero de Charly y continuar con un vínculo marcado por la manipulación.

Tras estas acusaciones, que fueron en parte ratificadas por Julieta Ortega, Roberto Pettinato salió a decir lo suyo y desmentir los dichos de Fernanda a quien catalogó como “resentida”, haciendo referencia a una supuesta relación pasada, cuando ambos trabajaban en “Duro de domar”.

“Miente hasta la verdadera historia de nuestra relación”, arrancó diciendo Pettinato en un descargo que le envió a Pablo Layus en “Intrusos”. “Si falta dinero, yo no tengo nada que decir”, continuó.

“Yo pagué mi disco con mi plata y la de mi compañero de Nueva York, en donde los hicimos justamente como decíamos, con el propio Charly, porque son cien veces más baratos que lo que se te cobra en una compañía acá, que son los que te roban realmente”, explicó sobre cómo se gestó Pettinato Plays García, el álbum que Iglesias cuestionó.

“No voy a vivir bajo la dictadura del falso tribunal mediático ridículo”, insistió el músico y conductor. “Ahora hay derechos para todos. Y ahora comienza la era del final de la difamación. ¿Se entiende lo que digo? Y espero que se entienda. Si no se entiende, bueno, pues será la costumbre de los tiempos que vivimos”, cerró, en tono amenazante.

Pese a su defensa, Roberto evitó referirse a Mercedes y su supuesta relación mientras estaba en pareja con Charly, quien transitaba su peor momento de salud.

FERNANDA IGLESIAS CON LOS TAPONES DE PUNTA

Tras los dichos de Pettinato, la panelista salió a cuestionar sus palabras y negar que su vínculo haya pasado del plano profesional, como él sugirió en su defensa. “Éramos compañeros de trabajo, no fuimos ni novios, ni amantes, nada”, afirmó. Además, lo desafió a que, si sostiene otra versión, la diga de manera explícita: “Que lo diga con todas las letras, a ver si se anima a decir que fuimos amantes”.

La periodista también planteó que, incluso en el supuesto caso de que hubiese existido un vínculo, eso no invalidaría situaciones de incomodidad o falta de consentimiento. Asimismo, señaló que una persona puede sentirse acosada incluso dentro de una relación. Según su testimonio, el conductor no respetaba sus negativas: “No le importaba, no tenía registro del otro”, sostuvo.

“Que vayan a la Justicia, porque así se sabe toda la verdad”, cerró desafiante.