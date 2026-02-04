VIDEO.- Un infierno en La Plata: piquetes y más de 15 mil vecinos sin luz en plena ola de calor
VIDEO.- Un infierno en La Plata: piquetes y más de 15 mil vecinos sin luz en plena ola de calor
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo
La promesa de Boca que emigró al Nápoli por la patria potestad y recibirá un "castigo" de la AFA
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
El ex de Carolina Piparo estará frente a un tribunal oral en el mes de marzo
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy miércoles 4 de febrero 2026
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
Gonnet: qué se sabe del joven que cayó desde un puente peatonal
Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Operativo en las calles de La Plata para salvar a un bebé que se ahogaba
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Éxtasis, la histórica disco de Mar del Plata, anunció la cancelación de la presentación de Fátima Florez tras el repudio de parte de la comunidad LGBTIQ+ .
Así, luego de horas de tensión y fuertes repercusiones en redes y medios, la polémica en torno a Fátima Florez sumó un nuevo capítulo en Mar del Plata.
Luego del anuncio de su presentación y coronación simbólica en la disco Éxtasis, el rechazo de parte de la comunidad LGBTIQ+ y las declaraciones cruzadas abrieron un fuerte cruce que obligó al histórico boliche a tomar una postura pública.
La decisión fue comunicada a través de un comunicado en las redes donde la disco informó que la presentación con Fátima Florez fue suspendida. "Éxtasis Disco es un espacio de diversidad, libertad y expresión que se construyó junto a la comunidad LGBTIQ+ durante más de 30 años. Esa historia y ese vínculo son el eje de todo lo que hacemos", expresaron al inicio del mensaje, marcando la identidad del lugar y su relación con el colectivo.
Allí, anunciaron de manera concreta la determinación tomada: "Queremos comunicar que el evento anunciado queda SUSPENDIDO", señalaron, y aclararon que consideraban necesario explicar los motivos de la medida. En ese sentido, remarcaron que el boliche no responde a intereses partidarios: "Extásis no tiene afiliación ni lineamiento político. Nunca fue ni será un espacio partidario", indicaron, frente a las críticas.
Se subraya también cuál fue el criterio original de la invitación. "La invitación a Fátima Florez fue pensada exclusivamente desde lo artístico, reconociendo su trayectoria en el espectáculo, dentro de una práctica que sostenemos hace décadas; recibir y destacar artistas por su trabajo", explicaron.
LE PUEDE INTERESAR
Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?
LE PUEDE INTERESAR
Después del Grammy y antes del Oscar, “Las guerreras k-pop” vuelven al cine
Además, aclararon que "en ningún momento fue considerado ni presentada desde una lectura política, ni asociada a vínculos personales", en alusión a los cuestionamientos surgidos por su cercanía con el presidente Javier Milei.
Sin embargo, desde Éxtasis reconocieron el impacto que generó el anuncio en parte de su público habitual: "Priorizando el cuidado del espacio y el vínculo con quienes nos acompañan desde siempre, y también la seguridad y el bienestar de la artista, decidimos suspender el evento”, afirmaron, dejando en claro que la resolución buscó descomprimir el conflicto.
Finalmente, se supo que esta decisión se conoció luego de que Fátima Florez se refiriera al tema desde los medios, en un contexto de alta exposición pública.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí