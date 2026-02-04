Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata

Éxtasis, la histórica disco de Mar del Plata, anunció la cancelación de la presentación de Fátima Florez tras el repudio de parte de la comunidad LGBTIQ+ .

Así, luego de horas de tensión y fuertes repercusiones en redes y medios, la polémica en torno a Fátima Florez sumó un nuevo capítulo en Mar del Plata.

Luego del anuncio de su presentación y coronación simbólica en la disco Éxtasis, el rechazo de parte de la comunidad LGBTIQ+ y las declaraciones cruzadas abrieron un fuerte cruce que obligó al histórico boliche a tomar una postura pública.

La decisión fue comunicada a través de un comunicado en las redes donde la disco informó que la presentación con Fátima Florez fue suspendida. "Éxtasis Disco es un espacio de diversidad, libertad y expresión que se construyó junto a la comunidad LGBTIQ+ durante más de 30 años. Esa historia y ese vínculo son el eje de todo lo que hacemos", expresaron al inicio del mensaje, marcando la identidad del lugar y su relación con el colectivo.

Allí, anunciaron de manera concreta la determinación tomada: "Queremos comunicar que el evento anunciado queda SUSPENDIDO", señalaron, y aclararon que consideraban necesario explicar los motivos de la medida. En ese sentido, remarcaron que el boliche no responde a intereses partidarios: "Extásis no tiene afiliación ni lineamiento político. Nunca fue ni será un espacio partidario", indicaron, frente a las críticas.

Se subraya también cuál fue el criterio original de la invitación. "La invitación a Fátima Florez fue pensada exclusivamente desde lo artístico, reconociendo su trayectoria en el espectáculo, dentro de una práctica que sostenemos hace décadas; recibir y destacar artistas por su trabajo", explicaron.

Además, aclararon que "en ningún momento fue considerado ni presentada desde una lectura política, ni asociada a vínculos personales", en alusión a los cuestionamientos surgidos por su cercanía con el presidente Javier Milei.

Sin embargo, desde Éxtasis reconocieron el impacto que generó el anuncio en parte de su público habitual: "Priorizando el cuidado del espacio y el vínculo con quienes nos acompañan desde siempre, y también la seguridad y el bienestar de la artista, decidimos suspender el evento”, afirmaron, dejando en claro que la resolución buscó descomprimir el conflicto.

Finalmente, se supo que esta decisión se conoció luego de que Fátima Florez se refiriera al tema desde los medios, en un contexto de alta exposición pública.