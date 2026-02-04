Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |SITUACIÓN TIRANTE EN MEDIO ORIENTE

EE UU, duro con Irán: derribó un dron “amenazante”

La aeronave no tripulada de Teherán se acercaba a su portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo de “manera agresiva”. El viernes, cita diplomática en Turquía

EE UU, duro con Irán: derribó un dron “amenazante”

El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln en aguas del mar de Arabia / AFP

4 de Febrero de 2026 | 01:56
Edición impresa

La estabilidad en Medio Oriente atraviesa un momento de fragilidad extrema. El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó ayer el derribo de una aeronave no tripulada iraní que se aproximaba de manera “agresiva” al portaaviones USS Abraham Lincoln en aguas del mar Arábigo.

El incidente, lejos de ser un hecho aislado, representa el segundo choque directo entre ambas naciones en menos de 24 horas, subrayando la volatilidad de una región donde la diplomacia y la fuerza militar caminan sobre una línea cada vez más delgada.

Según el capitán Tim Hawkins, portavoz militar, el dron -identificado como un modelo Shahed-139- ignoró múltiples medidas de advertencia y protocolos de desescalada. Ante la trayectoria persistente hacia la embarcación, un caza F-35C despegó del Abraham Lincoln para interceptar y destruir el aparato en “defensa propia”.

Este suceso ocurrió poco después de que fuerzas iraníes intentaran detener un petrolero con bandera estadounidense en el estratégico estrecho de Ormuz, un punto vital para el comercio energético global. La presencia del Abraham Lincoln en la zona no es casual; fue desplegado el mes pasado como parte de una estrategia de presión de la administración de Donald Trump, quien ha mantenido una retórica de advertencias severas contra Teherán.

DIPLOMACIA BAJO FUEGO

A pesar de la pólvora en el aire, la Casa Blanca ha enviado un mensaje de pragmatismo. La portavoz Karoline Leavitt aseguró que este incidente no alterará el compromiso de mantener negociaciones con altos funcionarios iraníes. El emisario especial estadounidense, Steve Witkoff, tiene previsto encabezar una delegación que se reuniría con la contraparte iraní este viernes 6 de febrero en Turquía.

Esta cumbre es el resultado de intensas gestiones diplomáticas lideradas por mediadores regionales como Egipto, Qatar, Omán y Turquía.

LE PUEDE INTERESAR

Petro, recibido en la Casa Blanca pese a la tensión

LE PUEDE INTERESAR

Los Clinton testificarán por el escándalo Epstein

El objetivo es evitar que la escalada derive en un conflicto abierto, especialmente tras las amenazas mutuas: Trump ha advertido que “cosas malas” sucederán si no hay acuerdo, mientras que Irán ha prometido represalias contra bases y buques estadounidenses si es atacado.

EL DILEMA NUCLEAR

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha dado un paso significativo al instruir a su canciller, Abás Araqchi, para entablar diálogos “equitativos”.

Sin embargo, el punto de fricción sigue siendo el enriquecimiento de uranio. Washington exige la renuncia total al proceso atómico, mientras que Teherán defiende su derecho bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Araqchi ha sido claro: aceptan el principio de “no a las armas nucleares” que propone Trump, pero exigen, a cambio, el levantamiento de las sanciones económicas que asfixian al país.

Mientras los diplomáticos preparan sus carpetas, la situación interna en Irán es crítica. La represión contra las protestas nacionales ha dejado cifras alarmantes: la ONG HRANA estima más de 6.800 muertes y 50.000 detenciones, incluyendo empresarios prominentes como Mohammad Saedinia. El gobierno, sin embargo, califica las revueltas como una operación orquestada desde el extranjero.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Teherán: negociaciones “justas y equitativas”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama

El Lobo comienza a tener variantes en el banco de relevos
Últimas noticias de El Mundo

Petro, recibido en la Casa Blanca pese a la tensión

Los Clinton testificarán por el escándalo Epstein

Un exembajador de EE UU en Argentina y Epstein

Rusia golpea a Ucrania en plena ola de frío extremo
Deportes
VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo
El Lobo comienza a tener variantes en el banco de relevos
La Reserva ganó en el debut del Pata Pereyra
VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”
VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti
Información General
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez
Policiales
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio
Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla