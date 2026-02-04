EE UU, duro con Irán: derribó un dron “amenazante”

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
VIDEO.- Estilo caribe, la lluvia se enfocó en algunos barrios
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama
Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo
AFA: la Justicia rastrea transferencias millonarias y amplía la causa por lavado
Qué puede pasar con la inflación tras la polémica por la forma de medirla
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La aeronave no tripulada de Teherán se acercaba a su portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo de “manera agresiva”. El viernes, cita diplomática en Turquía
La estabilidad en Medio Oriente atraviesa un momento de fragilidad extrema. El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó ayer el derribo de una aeronave no tripulada iraní que se aproximaba de manera “agresiva” al portaaviones USS Abraham Lincoln en aguas del mar Arábigo.
El incidente, lejos de ser un hecho aislado, representa el segundo choque directo entre ambas naciones en menos de 24 horas, subrayando la volatilidad de una región donde la diplomacia y la fuerza militar caminan sobre una línea cada vez más delgada.
Según el capitán Tim Hawkins, portavoz militar, el dron -identificado como un modelo Shahed-139- ignoró múltiples medidas de advertencia y protocolos de desescalada. Ante la trayectoria persistente hacia la embarcación, un caza F-35C despegó del Abraham Lincoln para interceptar y destruir el aparato en “defensa propia”.
Este suceso ocurrió poco después de que fuerzas iraníes intentaran detener un petrolero con bandera estadounidense en el estratégico estrecho de Ormuz, un punto vital para el comercio energético global. La presencia del Abraham Lincoln en la zona no es casual; fue desplegado el mes pasado como parte de una estrategia de presión de la administración de Donald Trump, quien ha mantenido una retórica de advertencias severas contra Teherán.
A pesar de la pólvora en el aire, la Casa Blanca ha enviado un mensaje de pragmatismo. La portavoz Karoline Leavitt aseguró que este incidente no alterará el compromiso de mantener negociaciones con altos funcionarios iraníes. El emisario especial estadounidense, Steve Witkoff, tiene previsto encabezar una delegación que se reuniría con la contraparte iraní este viernes 6 de febrero en Turquía.
Esta cumbre es el resultado de intensas gestiones diplomáticas lideradas por mediadores regionales como Egipto, Qatar, Omán y Turquía.
LE PUEDE INTERESAR
Petro, recibido en la Casa Blanca pese a la tensión
LE PUEDE INTERESAR
Los Clinton testificarán por el escándalo Epstein
El objetivo es evitar que la escalada derive en un conflicto abierto, especialmente tras las amenazas mutuas: Trump ha advertido que “cosas malas” sucederán si no hay acuerdo, mientras que Irán ha prometido represalias contra bases y buques estadounidenses si es atacado.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha dado un paso significativo al instruir a su canciller, Abás Araqchi, para entablar diálogos “equitativos”.
Sin embargo, el punto de fricción sigue siendo el enriquecimiento de uranio. Washington exige la renuncia total al proceso atómico, mientras que Teherán defiende su derecho bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
Araqchi ha sido claro: aceptan el principio de “no a las armas nucleares” que propone Trump, pero exigen, a cambio, el levantamiento de las sanciones económicas que asfixian al país.
Mientras los diplomáticos preparan sus carpetas, la situación interna en Irán es crítica. La represión contra las protestas nacionales ha dejado cifras alarmantes: la ONG HRANA estima más de 6.800 muertes y 50.000 detenciones, incluyendo empresarios prominentes como Mohammad Saedinia. El gobierno, sin embargo, califica las revueltas como una operación orquestada desde el extranjero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí