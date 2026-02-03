Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Axel Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista

José Picón

jpicon@eldia.com

3 de Febrero de 2026 | 20:28

Axel Kicillof se encamina a transformarse en el próximo presidente del PJ bonaerense. Si no se produce un viraje súbito de las negociaciones que están en marcha, terminará por asumir el cargo que en diciembre terminó dejando vacante Máximo Kirchner.

Si bien existen amagues de que ese escenario pueda cambiar en medio de las tensiones existentes entre el kicillofismo y La Cámpora, lo que parece más firme a cinco días de que venza el plazo para cerrar las listas, es que el Gobernador quede consagrado como próximo titular del partido.

La disputa por estas horas pasa por otro costado: cuántos representantes tendrá cada sector en el Consejo partidario y en el Congreso. De eso se habló, y todavía no hay acuerdo, en una cumbre que se desarrolló hoy en La Plata, a pocas cuadras de la Gobernación. Distintas versiones indican que la sede del encuentro fue la residencia del presidente de la Cámara de Diputados.

Por el lado del kirchnerismo e intendentes aliados estuvieron el dueño de casa, Alejandro Dichiara; el camporista presidente del bloque del PJ, Facundo Tignanelli; el legislador Juan Pablo De Jesús y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El Movimiento Derecho al Futuro aportó sus negociadores. Dos de ellos fueron el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el de Infraestructura, Gabriel Katopodis. También participaron la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado Mariano Cascallares

Por ahora, ninguno de los dos sectores se mueve de sus pretensiones, un tironeo típico de quienes conocen que aún queda tiempo para tensionar y negociar. Por el lado del MDF, la pretensión pasa por contar con mayoría en el Consejo del partido. “Si Axel va a ser presidente, es lógico que tenga un número mayoritario de consejeros que le responda”, señalan en la Gobernación.

La Cámpora e intendentes aliados al kirchnerismo plantean que el reparto debe ser equitativo: 50 y 50. Es decir, la mitad de los consejeros para Kicillof y el resto por el universo K.

El Consejo partidario está integrado por 50 miembros titulares. Además del presidente, existen dos vicepresidencias y 32 consejeros (cuatro por cada una de las ocho secciones electorales). Las ramas de la Juventud, Femenina y Gremial cuentan con 5 representantes cada una.

En ese poroteo están por estas horas los dos sectores pero, como se dijo, bajo un esquema en el que el Gobernador será el próximo titular del PJ bonaerense.

Como parte de las tensiones previas a un eventual acuerdo, el kicillofismo busca llegar al domingo (día en que vence el plazo para presentar las listas) con todo su esquema armado por si fracasa la idea de una nómina única.

En ese sentido, envió la orden a sus principales referentes a que definan quiénes serán los cuatro consejeros en cada una de las secciones electorales. Nombres que, si hay acuerdo, habrá que tachar en ciertos casos.

