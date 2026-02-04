Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |“No más manteros”

Vendedores: sólo la feria franca y los artesanos

4 de Febrero de 2026 | 00:56
Edición impresa

El perímetro del parque Saavedra fue cerrado a mediados del año pasado, cuando ya se anunciaba el proyecto de su restauración y en medio de la polémica por la presencia de vendedores ambulantes que, entre otros factores, contribuyó a su deterioro.

Según la secretaría de Producción de la Municipalidad, tras un censo en el lugar se detectaron 496 manteros, de los que 223 fueron relocalizados a distintas ferias que la Comuna impulsó para su reconversión, como el Paseo del Sur II, entre 116 y 117. El resto se trataba de vendedores ambulantes provenientes de otras ciudades, por lo que fueron exhortados a enmarcarse en programas de sus respectivos municipios.

Los vendedores que sí continuarán en el Parque son los artesanos originales del predio, cerca de un centenar, cuya feria fue dispuesta sobre la rambla de la calle 68 entre 12 y 14. Estos puesteros permanecerán en el lugar los fines de semana, en tanto que los vendedores de la tradicional feria franca de frutas y verduras usarán el mismo espacio los miércoles y viernes.

La polémica por la forma en que la feria de artesanías comenzó a desvirtuarse con los años, fue en incremento ante la molestia de vecinos del barrio que denunciaban la proliferación de manteros que perjudicaban toda la dinámica original del parque, ubicado justo enfrente del hospital de niños Sor María Ludovica.

En la Comuna sostienen que el ordenamiento de los manteros se encuentra concluido, por lo que ahora sólo resta el inicio de los trabajos de restauración y el funcionamiento de la antigua feria artesanal.

 

