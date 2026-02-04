Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo

Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre que nunca compró ropa en la Argentina por sus altos precios generaron un fuerte malestar en la industria indumentaria, que salió a responder con dureza y advirtió sobre el delicado momento que atraviesa el sector.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), expresó “desilusión y tristeza” por los dichos del funcionario y cuestionó el tono utilizado. “Es un cargo muy importante como el de ministro de Economía que se refiere con tanto sarcasmo”, sostuvo en entrevistas radiales.

Caputo había señalado que el sector textil fue “protegido durante muchísimos años” y consideró que ese esquema obligó a los consumidores a pagar ropa y calzado a valores muy superiores a los internacionales. “Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”, afirmó.

El debate por los precios y la carga impositiva

Desde la cámara empresaria rechazaron que el problema se reduzca a la estructura del sector textil y apuntaron contra la presión impositiva y los costos financieros. Drescher enumeró que sobre el precio de una prenda impactan el IVA del 21%, el impuesto al cheque, aranceles de tarjetas, costos de financiación y alquileres comerciales.

Según el dirigente, esa estructura deja menos de la mitad del precio final para cubrir diseño, logística, salarios y producción. “Esto no pasa en ninguna parte del mundo”, afirmó, y cuestionó las comparaciones con países asiáticos de bajos salarios. También advirtió que plataformas internacionales de venta online compiten con menores cargas tributarias que las empresas locales.

Empresarios del sector estiman que cerca del 50% del precio de una prenda corresponde a impuestos, mientras que otra porción significativa se explica por alquileres comerciales y costos financieros. La industria sostiene que la discusión de precios debe incluir esa estructura de costos y no sólo el valor de producción.

Importaciones en alza y pérdida de empleo

La controversia se produce en un contexto de deterioro de la actividad textil. Según datos de la cámara del sector, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron alrededor de 16.000 puestos de trabajo registrados en la indumentaria, en paralelo a un fuerte crecimiento de las importaciones de ropa.

Informes de entidades sectoriales indican que la producción textil registró una de las mayores caídas dentro de la industria manufacturera, con desplomes interanuales superiores al 30% hacia fines de 2025. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 29%, el nivel más bajo de toda la industria, lo que implica que siete de cada diez máquinas permanecen paradas.

En las últimas semanas se conocieron cierres de plantas, suspensiones y reducciones de producción en varias compañías del rubro, en un escenario que las cámaras empresarias vinculan a la caída del consumo y al avance de productos importados.

La postura del Gobierno

Caputo defendió la apertura económica y sostuvo que una mayor competencia permitiría mejorar precios y calidad. Planteó que los recursos que los consumidores ahorren en indumentaria podrían volcarse a otros sectores de la economía, generando actividad en rubros alternativos.

El ministro reconoció que la confección enfrenta una competencia difícil frente a países con costos laborales muy bajos, aunque consideró que la economía debe orientarse a actividades donde Argentina pueda ser más competitiva, como el diseño y ciertos eslabones de la cadena textil.

Desde la industria, en cambio, advierten que una apertura acelerada sin reformas estructurales en impuestos y costos locales puede profundizar la pérdida de empleo y el cierre de empresas. El cruce reabrió el debate sobre el equilibrio entre competencia externa, protección industrial y sostenimiento del trabajo en uno de los sectores más intensivos en mano de obra del país.