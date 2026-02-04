Qué dijo Lavagna de la inflación antes de irse

En fotos y videos | Hartazgo por cortes de luz en La Plata: los vecinos reclaman en las calles
Antes de su salida de la conducción del Indec, Marco Lavagna dejó fijada su posición sobre la reforma metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En su última entrevista como funcionario, publicada por Newsweek Argentina, el economista remarcó que el nuevo esquema no generaría una diferencia estadística relevante. “El índice final no va a cambiar mucho”, afirmó, aunque subrayó que para el organismo se trataba de una mejora técnica importante. Según detalló, la nueva medición duplicaba la cantidad de precios relevados y también el número de informantes.
Lavagna defendió la fecha prevista para implementar el nuevo IPC y explicó que el objetivo era evitar suspicacias políticas o especulaciones de mercado. Señaló que los cambios fueron anunciados con antelación para dar previsibilidad y evitar lecturas oportunistas. Reconoció que el contexto electoral argentino vuelve especialmente sensible cualquier modificación en el índice.
En ese sentido, sostuvo que discutir un cambio técnico en plena campaña hubiera sido complejo. También recordó que cuando el trabajo técnico estuvo terminado, a comienzos de año, coincidió con la salida del cepo cambiario y con un escenario de incertidumbre sobre precios, lo que tampoco consideró un momento adecuado para introducir la nueva serie.
Por eso, defendió que desde el punto de vista estadístico lo más razonable era iniciar la actualización con el año calendario 2026.
En su balance final, Lavagna destacó la independencia operativa del Indec pese a su dependencia formal del Ministerio de Economía. Aseguró que durante su gestión no recibió presiones políticas para modificar la metodología del índice.
Explicó que las consultas de funcionarios eran habituales —como ocurre con el sector privado o con periodistas—, pero que nunca se tradujeron en injerencias sobre la conducción técnica del instituto.
El ex director precisó que la nueva serie no rompería la continuidad estadística. Según explicó, los datos se empalmarían con la serie actual para garantizar comparabilidad. El esquema pasaría de 12 a 13 divisiones, incorporando el rubro seguros, y algunos productos podrían cambiar de categoría dentro de la canasta.
Lavagna advirtió además que la consistencia del índice es clave porque se utiliza para actualizar contratos, alquileres y bonos ajustados por inflación. Publicar mediciones incompatibles entre sí, señaló, podría generar problemas en esos mecanismos de indexación.
Sus declaraciones, realizadas días antes de dejar el cargo, marcaron su última posición pública sobre uno de los indicadores más sensibles de la economía argentina.
