Información General |UNA TENDENCIA CRECIENTE A NIVEL INTERNACIONAL

España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16

4 de Febrero de 2026 | 01:35
Edición impresa

El gobierno español anunció que planea prohibir el acceso a las redes sociales para niños y adolescentes menores de 16 años, una medida que busca reforzar la protección frente a los riesgos del entorno digital. El anuncio fue realizado ayer por el presidente Pedro Sánchez durante una cumbre en Dubái, donde cuestionó con dureza a las grandes empresas tecnológicas por permitir la difusión de contenidos ilegales.

Sánchez advirtió sobre la proliferación de abuso sexual infantil y de imágenes y videos sexualizados no consensuados generados por inteligencia artificial, y reclamó que los gobiernos dejen de “hacer la vista gorda”. “Hoy, nuestros hijos están expuestos a un espacio que nunca debieron navegar solos”, afirmó.

España se suma así a una tendencia creciente a nivel internacional. Francia aprobó en enero una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años y limita el uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias. Australia ya comenzó a aplicar la primera prohibición mundial para menores de 16. Dinamarca y el Reino Unido también avanzan en regulaciones similares.

Según explicó Sánchez, la prohibición se hará cumplir mediante sistemas efectivos de verificación de edad, “no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen”.

 

