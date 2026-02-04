El dólar quebró su racha alcista y bajó a $1.465

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
El dólar registró ayer su primer descenso en ocho ruedas y los operadores son optimistas de que se mantendrá a una holgada distancia con relación al techo de la banda cambiaria.
El tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1445,54, equivalente a una baja diaria de $6,02, con lo que quedó a una distancia del 8,5% del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1569,40.
En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista cerró a $1465, lo que representó una baja de $5 frente al cierre anterior (-0,3%). En cambio, el precio promedio del mercado fue de $1465,67, según el relevamiento que hace el Banco Central sobre las principales entidades financieras del país.
Por su parte, los tipos de cambio financieros operaron con tendencia mixta. El dólar MEP terminó a $1460,38, unos $10,15 más que el lunes y el contado con liquidación cerró a $1461,04, con una fuerte caída de $33,72 frente a la rueda anterior.
En el mercado informal, en tanto, el dólar blue se negoció a $1.450 para la venta, su valor más bajo desde el 12 de diciembre.
