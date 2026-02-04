Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Tras los cambios en el Indec y en medio de un contexto internacional adverso

Acciones en rojo: y volvió a subir el riesgo país

De la mano de la biotecnológica Bioceres, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se desplomaron hasta un 33%. También cayeron bonos y la Bolsa porteña

Desplome de bonos y acciones argentinas en Wall Street / na

4 de Febrero de 2026 | 01:05
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se hundieron ayer hasta un 32%, en una jornada marcada por fuertes pérdidas también en los bonos en dólares y un nuevo salto del riesgo país, que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. El derrumbe se dio en un contexto global adverso, al que se sumaron factores locales como la polémica salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la confirmación del presidente Javier Milei de que la Argentina no recurrirá al mercado internacional de deuda en el corto plazo.

En la Bolsa de Nueva York, los papeles argentinos registraron caídas generalizadas, con desplomes de hasta 33%, liderados por la biotecnológica Bioceres Crop, con sede en Rosario, que tocó un mínimo histórico de u$s0,57 por acción. La compañía se vio particularmente afectada por la incertidumbre financiera tras un fallo adverso en la justicia estadounidense vinculado a activos de su unidad ProFarm Group.

Otra de las bajas más relevantes fue la de Globant, que retrocedió un 12,7%, en línea con el castigo que recibieron las acciones tecnológicas a nivel global. En tanto, la petrolera Vista Energy cayó un 7,4% luego de conocerse la eventual salida del Abu Dhabi Investment Council, uno de sus principales accionistas, que había ingresado en 2019 con una inversión adicional de u$s55 millones para controlar el 16,47% del capital social y el 10,03% de los títulos opcionales en circulación.

Según trascendió, el fondo inversor vendería, a través de Goldman Sachs, un bloque de más de 10 millones de acciones, con un precio de colocación estimado entre u$s56,30 y u$s60,23. El monto total de la operación rondaría los u$s625 millones, lo que implicaría un descuento de hasta 6,5% respecto de los valores de mercado.

El clima negativo también se reflejó en otros ADRs argentinos, con caídas en Edenor (-3,7%), Telecom Argentina (-2,6%), IRSA (-2,4%) y Mercado Libre (-2,4%).

A nivel internacional, los principales índices operaron en terreno negativo: el panel tecnológico Nasdaq cayó 1,8% al cierre de las operaciones en Buenos Aires, afectado por nuevas bajas en gigantes como Nvidia, Amazon y Microsoft.

En el segmento de renta fija, los bonos Bonares mostraron retrocesos generalizados, lo que empujó al riesgo país hasta los 506 puntos básicos. Los Globales, en tanto, registraron bajas marginales de hasta 0,2%, lideradas por el Global 2046, mientras que el Global 2035 logró avanzar levemente un 0,1%.

Desde la consultora Analytica señalaron que la continuidad del proceso de acumulación de reservas resulta clave para profundizar la compresión del riesgo país y mejorar la percepción de solvencia de la Argentina. “Existe una relación directa y significativa entre el nivel de reservas internacionales y el riesgo país”, indicaron, y recordaron que, en su última emisión, Ecuador presentaba indicadores similares a los actuales de la Argentina, lo que abría la puerta a una eventual salida al mercado.

Ese antecedente alimentó en el mercado la expectativa de una eventual vuelta al financiamiento externo. Sin embargo, el propio presidente Milei se encargó de enfriar esas versiones al asegurar que el Gobierno no planea, por ahora, regresar a los mercados internacionales de deuda. La estrategia oficial apunta a obtener financiamiento por otras vías y sostener una “escasez de bonos soberanos”, con el objetivo de acelerar la baja del riesgo país.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la prioridad será la emisión de deuda bajo legislación local, una alternativa que busca reducir la vulnerabilidad externa, aunque genera interrogantes sobre la profundidad del mercado doméstico para absorber nuevas colocaciones.

Bolsa porteña

En el mercado doméstico, el S&P Merval revirtió una apertura alcista y cerró con una baja del 2,2% en pesos, hasta los 3.038.541 puntos. Medido en dólares, en cambio, el índice avanzó levemente un 0,1%, hasta los 2.080,52 puntos, reflejando el impacto del movimiento cambiario.

Con este telón de fondo, el panel líder de la Bolsa porteña mostró mayoría de bajas, entre las que se destacaron Edenor (-5,2%) y Sociedad Comercial del Plata (-5%), en una rueda dominada por la cautela de los inversores y la falta de catalizadores positivos en el corto plazo.

 

