La promesa de Boca que emigró al Nápoli por la patria potestad y recibirá un "castigo" de la AFA

Boca sufrió un nuevo golpe en sus divisiones juveniles. Milton Pereyra, delantero categoría 2008, decidió marcharse al Napoli amparado en la patria potestad y se fue sin dejarle un solo peso al club, que ya asumió que no tiene margen legal para reclamar.
El atacante, de 17 años, venía siendo seguido por varios equipos importantes del continente. Sin embargo, el club italiano aceleró las gestiones a fines de 2025 y terminó de cerrar su incorporación tras completar los trámites formales en los últimos días, según informó el periodista Fabrizio Romano.
Al no haber firmado su primer contrato profesional, Pereyra pudo quedar en libertad mediante esta figura legal. En Boca recuerdan el antecedente de Santiago Ramos Mingo, cuyo caso llegó al TAS y terminó con un fallo adverso, por lo que en esta oportunidad evitaron iniciar acciones.
A diferencia de lo ocurrido con River y Luca Scarlato, no existió ningún acuerdo entre clubes ni cláusulas de resarcimiento futuro. El Xeneize perderá a su promesa sin recibir compensación económica.
En este contexto, días atrás, la AFA decidió anunció que todos los futbolistas que se marchen por esta vía no serán convocados a las selecciones nacionales, una medida que impacta directamente en el futuro internacional del juvenil.
Nacido el 13 de mayo de 2008 en Buenos Aires, Pereyra llegó a Boca con apenas siete años y recorrió todo el proceso formativo hasta la Sexta División. Con 1,76 mts de estatura, se destaca por su juego de espaldas y su presencia en el área. Ahora, comenzará su etapa en las juveniles del Napoli, con la ilusión de crecer en el fútbol italiano.
