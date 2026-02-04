La Reserva ganó en el debut del Pata Pereyra

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Con gol del lateral derecho Benjamín García a los 30 minutos del complemento, la Reserva de Gimnasia comenzó con buen pie el Torneo Proyección Apertura 2026 al derrotar 1 a 0 a Unión de Santa Fe en Estancia Chica. Además, el partido significó la presentación oficial de Ariel Pereyra como nuevo entrenador mens sana.
Luego del subcampeonato en el pasado Apertura -que perdió por penales frente a Boca Juniors- no solo hubo cambio de entrenador, sino que varios de los futbolistas se acercaron al plantel superior. De hecho, Pablo Aguiar y Cayetano Bolzán se metieron en el once del debut luego de haber sido suplentes en el partido de primera ante Aldosivi.
El Tripero logró una justa victoria en un encuentro muy duro, en el que encontró la ventaja con gol de su lateral derecho. Benjamín García bajó la pelota con el pecho, enganchó y saco el zurdazo que venció la resistencia del arquero tatengue, Mateo Raschia.
El Lobo formó con Máximo Cabrera; Benjamín García, Matías Gauto, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Pablo Aguiar, Francesco Paradela; Santino López García, Leonel Troncoso, Brain Croce; Cayetano Bolzán.
Luego ingresaron en el equipo de Ariel Pereyra: Gerónimo Kugler por López García, Tiago Azamé en lugar de Troncoso, Lautaro Napolitano por Croce y Francisco Ballesteros en reemplazo de Paradela.
La Liga Profesional designó ayer a los árbitros para la cuarta jornada del Torneo Apertura. Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en Barracas Central-Gimnasia que se disputará el lunes a las 17.00.
Darío Herrera -que de esta manera queda descartado como posible árbitro para el clásico- estará acompañado por los asistentes Cristian Navarro y Maximiliano Del Yesso, mientras que el Cuarto árbitro será Cristian Cernadas. Lucas Novelli estará a cargo del VAR con la colaboración de Ariel Cruz.
