Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520

Gonzalo Duarte recibió una condena en suspenso de tres años y estará seis sin poder conducir. Es por la muerte de dos músicos
El trágico accidente de tránsito ocurrido en mayo de 2025 en Melchor Romero, que conmocionó a los platenses por la muerte de dos jóvenes músicos y dejó a un tercero gravemente herido, quedó cerrado judicialmente mediante un acuerdo de juicio abreviado.
El acusado, Gonzalo Duarte, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y a seis años de inhabilitación para conducir, por lo que ya recuperó la libertad en la jornada de ayer.
Duarte fue hallado responsable del delito de doble homicidio culposo agravado, por conducción imprudente, pluralidad de víctimas y fuga, además de lesiones culposas agravadas en perjuicio del joven que sobrevivió al siniestro, Esteban Acosta.
La homologación del acuerdo fue dictada en la misma audiencia por el juez correccional Diego Tatarsky, una vez que la fiscal Graciela Rivero y, los abogados de la defensa Flavio Gliemmo, Marcelo Botindari y Santiago Irisarri, elevaron la propuesta consensuada de cierre anticipado del proceso sin debate oral.
El hecho ocurrió el 19 de mayo de 2025, cuando tres jóvenes caminaban por una calle de Melchor Romero trasladando una motocicleta a pie. En esas circunstancias, fueron embestidos por una camioneta que circulaba a alta velocidad.
Como consecuencia del violento impacto, Jeremías “Pupa” Martínez y Franco Giampieri murieron en el lugar, mientras que Esteban Acosta sobrevivió de milagro, aunque sufrió lesiones de gravedad.
Tras el choque, el conductor se dio a la fuga, un elemento que agravó su situación procesal desde el inicio de la investigación.
Por eso fue clave el cambio de estrategia que vino de la mano de una nueva representación legal.
Lejos de negar haber sido quien conducía el vehículo involucrado en el hecho, Duarte decidió asumir la responsabilidad y pidió perdón.
“Luego de varias semanas en que me mantuve dentro de una decisión más que equivocada, producto de un mal asesoramiento y una mala decisión personal, hoy no puedo más con mi conciencia y con el pesar por el dolor de esas familias que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de mi comportamiento”, sostuvo en un escrito incorporado al expediente.
Esa confesión resultó determinante para destrabar las negociaciones entre las partes y arribar al juicio abreviado, un mecanismo previsto en el Código Procesal Penal que permite evitar el debate oral cuando el imputado reconoce los hechos y acepta la pena propuesta por la acusación.
Claro que ahora deberá cumplir determinadas reglas de conducta para evitar que la pena la deba purgar en prisión. Entre ellas fijar domicilio, concurrir periódicamente a firmar al Patronato de Liberados, hacer un curso de conducción y no acercarse a los familiares de las víctimas.
