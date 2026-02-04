Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra

Una de las imágenes de cómo quedará el proyecto de restauración del lago y la pérgola del parque / mlp

El llamado a licitación para la obra del parque Saavedra se oficializará el próximo viernes, dando inicio al proceso para la restauración integral de ese espacio verde, que se iniciaría a principios de abril. Las tareas incluyen desde la puesta en valor del lago, sus monumento y sus especies arbóreas, hasta el enrejado, las luminarias y las veredas perimetrales y estarían concluidas en noviembre.

Así pudo saberlo ayer EL DIA, al conocer que el inicio del proceso licitatorio del predio, que ahora se encuentra cerrado, será el martes 10, luego de que el próximo viernes se dé publicidad al decreto de llamado a licitación pública, una tramitación que durará, aproximadamente, un mes y medio.

El proyecto comenzó con el cierre del perímetro del parque en julio del año pasado, lo que implicó la reubicación de vendedores ambulantes que hasta entonces, se apostaban en el lugar (ver aparte) y prevé, según se informó oficialmente, un gasto del orden de los 3.100 millones de pesos.

Según explicaron desde la secretaría de Planeamiento de la Municipalidad, el diagnóstico del espacio es de “un importante y sostenido deterioro de las instalaciones, los monumentos patrimoniales, el espacio verde, los solados, la iluminación, el enrejado y el sector de los juegos”. Y describieron que, por ejemplo, “en las veredas se observan faltantes de baldosas, disparidad en las piezas existentes, sectores con superficie de tierra expuesta y cazoletas de arbolado en mal estado, lo que afecta la continuidad, accesibilidad y seguridad del recorrido peatonal”.

Además, indica el proyecto al que tuvo acceso este diario, “muchas de las luminarias se encuentran rotas, despintadas u oxidadas; algunas carecen de focos, otras presentan piezas partidas y en ciertos casos se han incorporado paneles fotovoltaicos de manera puntual, sin una integración coherente al sistema existente. Como consecuencia, una gran cantidad de luminarias no se encuentra en funcionamiento”.

Respecto al lago, se indicó que actualmente se encuentra en “estado de deterioro ambiental y funcional, asociado principalmente a la acumulación de sedimentos y barros en el fondo, la disminución de la profundidad útil y la degradación de la calidad del agua. Se observan condiciones compatibles con procesos de eutrofización, presencia de materia orgánica en descomposición, residuos flotantes y baja oxigenación, producto de la escasa recirculación del agua y la ausencia de sistemas de aireación”.

PLAN DE RECUPERACIÓN

El objetivo, indicaron, es el de “recuperar y poner en valor los distintos elementos patrimoniales, arquitectónicos, artísticos y naturales que caracterizan el parque, garantizando la protección del arbolado, el mantenimiento de los espacios verdes y la preservación de las esculturas y mobiliario histórico existentes”.

En ese sentido, detallaron que la obra contemplará la renovación y unificación del equipamiento urbano, incluyendo bancos, cestos, juegos infantiles y señalética, para lograr una coherencia estética, funcionalidad y durabilidad.

Además, se restaurarán las esculturas y fuentes hoy vandalizadas y se modernizará el sistema de iluminación en todos los sectores del parque.

El proyecto contempla también la recuperación de las rejas y límites perimetrales, restaurando su valor patrimonial y asegurando la contención y protección del sector cerrado.