Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista

Dos empresas resultaron adjudicadas para la construcción del nuevo distribuidor de City Bell, obra clave para el Gran La Plata. La obra costará 25.527.544.909,56 de pesos y será financiada por Aubasa.
Según se indicó, ayer, “en directorio, se aprobó la adjudicación de las dos empresas que calificaron para la realización del distribuidor, y en las próximas semanas se realizará la firma de contrato para dar inicio a la obra”.
La iniciativa contempla la construcción de un enlace directo entre la Autopista y el Camino Centenario, y forma parte del Plan de Obras 2024-2027 que Aubasa ejecuta con fondos propios. Además de mejorar la circulación, se espera que la intervención impacte de manera positiva en la actividad comercial, educativa y turística de City Bell y zonas aledañas.
Con un plazo de ejecución estimado entre 18 y 20 meses, el proyecto contempla la construcción de un enlace vial de 2 kilómetros con dos carriles y doble sentido de circulación. El trazado cruzará el ramal La Plata de la Línea Roca y los arroyos Martín y Carnaval.
En total, la obra requerirá 150.000 m³ de movimiento de suelos, 15.000 toneladas de pavimento asfáltico y 8.500 m³ de hormigón destinados a puentes y viaductos para la ejecución del pavimento, iluminación, señalización, obras de arte menores, barandas de defensa y forestación.
Cabe recordar que semanas atrás se llevó a cabo la apertura de ofertas correspondientes al sobre 2 de la licitación, una etapa central para la adjudicación de los trabajos.
