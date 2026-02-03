El calor agobiante aflojó pero los cortes de luz en La Plata continúan
El calor agobiante aflojó pero los cortes de luz en La Plata continúan
Afectará a La Plata: fracasó la reunión y el gremio dice que el paro de trenes del jueves está “ratificado“
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: condenaron al conductor de la Ranger, pero no irá preso
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista La Plata
Operativo en las calles de La Plata para salvar a un bebé que se ahogaba
Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"
El atropello a los motociclistas en La Plata: tiene fecha el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Por el viento, en Tolosa se cayeron dos postes y generó un caos vehicular
Fotos y video.- El impresionante incendio frente a una estación de servicio y a metros de un mayorista
VIDEO. Pasó la tormenta en La Plata y salió el sol: cómo seguirá el clima
Silvina Luna: ampliarán la pericia médica con Aníbal Lotocki imputado por homicidio simple
Boca entre un ex Estudiantes y un ex Gimnasia para reforzar el ataque: quiénes son los apuntados
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Deportivo Riestra y Barracas Central - Gimnasia
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
Fuerte accidente en el Autódromo de La Plata: corría, se desmayó y chocó contra el muro de contención
VIDEO.- Un penitenciario "mechero": lo acusan de llevarse prendas en un comercio de La Plata
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
Peter Lanzani explicó su internación de urgencia y confirmó de qué fue operado con un posteo íntimo
VIDEO.- La Plata: arrastró a una mujer para robarle mientras esperaba el micro
VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata
La Reserva del Pincha no pasó del empate ante Colón: fue 0 a 0 en Santa Fe
Martes negro: hubo un derrumbe de acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país por arriba de los 500 puntos
El Tren Roca a La Plata completa su recorrido: el servicio fue restituido y funciona con demoras
Cayó al Camino Centenario desde un puente peatonal de Gonnet y sufrió graves heridas
Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis
VIDEO. Un incendio se desató en las afueras del Autódromo Mouras de La Plata: trabaja una dotación de bomberos
Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un rápido y coordinado operativo policial permitió salvar la vida de un bebé de 8 meses que se estaba ahogando en plena vía pública, en un hecho ocurrido en la zona de 13 y 34, en La Plata. El menor fue trasladado de urgencia junto a su madre al Hospital de Niños, con acompañamiento y cortes preventivos para garantizar la llegada inmediata al centro de salud.
Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró mientras un móvil realizaba recorridas preventivas en la zona, cuando desde la central de comunicaciones se solicitó asistencia urgente ante el aviso de que un bebé presentaba dificultades para respirar.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y decidieron realizar el traslado inmediato del menor y su madre en un móvil policial, activando un protocolo de emergencia. Durante el recorrido, se dio aviso por radio para solicitar apoyo y despejar el tránsito.
En ese marco, varios móviles policiales acompañaron el traslado con cortes preventivos y colaboración en distintos puntos del recorrido, lo que permitió arribar rápidamente al Hospital de Niños de La Plata, donde el bebé recibió atención médica.
El accionar coordinado de los efectivos resultó clave para asistir al menor en un momento crítico. El operativo quedó registrado en fotos y videos que dan cuenta del despliegue realizado para garantizar la urgencia del traslado.
Fuentes oficiales destacaron la rápida intervención policial y la importancia de los patrullajes preventivos, que permitieron dar una respuesta inmediata ante una situación de extrema gravedad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí