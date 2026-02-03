Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Operativo en las calles de La Plata para salvar a un bebé que se ahogaba

3 de Febrero de 2026 | 20:20

Escuchar esta nota

Un rápido y coordinado operativo policial permitió salvar la vida de un bebé de 8 meses que se estaba ahogando en plena vía pública, en un hecho ocurrido en la zona de 13 y 34, en La Plata. El menor fue trasladado de urgencia junto a su madre al Hospital de Niños, con acompañamiento y cortes preventivos para garantizar la llegada inmediata al centro de salud.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró mientras un móvil realizaba recorridas preventivas en la zona, cuando desde la central de comunicaciones se solicitó asistencia urgente ante el aviso de que un bebé presentaba dificultades para respirar.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y decidieron realizar el traslado inmediato del menor y su madre en un móvil policial, activando un protocolo de emergencia. Durante el recorrido, se dio aviso por radio para solicitar apoyo y despejar el tránsito.

En ese marco, varios móviles policiales acompañaron el traslado con cortes preventivos y colaboración en distintos puntos del recorrido, lo que permitió arribar rápidamente al Hospital de Niños de La Plata, donde el bebé recibió atención médica.

El accionar coordinado de los efectivos resultó clave para asistir al menor en un momento crítico. El operativo quedó registrado en fotos y videos que dan cuenta del despliegue realizado para garantizar la urgencia del traslado.

Fuentes oficiales destacaron la rápida intervención policial y la importancia de los patrullajes preventivos, que permitieron dar una respuesta inmediata ante una situación de extrema gravedad.

