El ex de Carolina Piparo estará frente a un tribunal oral en el mes de marzo

A partir del próximo 2 de marzo, Juan Ignacio Buzali, ex marido de la actual directora del Banco Nación, Carolina Piparo, enfrentará un debate oral en una causa que lo tiene imputado por el delito de “tentativa de homicidio”. El hecho ocurrió el 1º de enero de 2021 en momentos en que circulaba a bordo de un Fiat 500 por 21 entre 39 y 40, en compañía de su por entonces esposa, y salió a perseguir a un grupo de motovehículos, al parecer, al confundir una situación de robo.

En base a la requisitoria fiscal de elevación a juicio, dictada por la titular de la UFI Nº 17, María Eugenia Di Lorenzo, “con la clara intención de darle muerte embistió con el frente de su vehículo -zona media-, utilizándolo como instrumento destinado a esos fines, el sector trasero de motovehículo marca Honda, modelo XR250, conducido por Luis Lavalle y con Iván Coronel como acompañante (...), no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad”.

“Luego de la colisión, Luis Lavalle e Iván Coronel salieron despedidos impactando con sus cuerpos en el pavimento, resultando lesionados, quedando el motovehículo con el que transitaban alojado debajo del sector delantero del automóvil embistente, y sin importar dicha circunstancia emprendió la fuga del lugar desasistiendo a las víctimas y arrastrando el rodado menor mientras este desprendía chispas por el roce con el asfalto -particularidad que no podía pasar inadvertida por los ocupantes del automóvil- por una distancia de trescientos veinte metros aproximadamente”.

Buzali, que cuenta con la asistencia letrada del abogado Francisco Oneto, estuvo con domiciliaria en el country Grand Bell y, de ahí pasó a un departamento en Puerto Madero hasta que obtuvo la excarcelación, por lo que desarrolla su vida normalmente.

Respecto de las víctimas, se supo que el abogado Martín De Vargas asiste al conductor del rodado y compartirá el bloque acusador con el fiscal Jorge Paolini. El Tribunal I, a cargo del proceso, estará integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr.