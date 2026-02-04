Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
La causa por violencia de género que involucra a un fisicoculturista y entrenador de artes marciales mixtas en La Plata sumó un giro clave: los abogados de la joven denunciante indicaron que pedirán la ampliación de cargos, incorporando el delito de abuso sexual con acceso carnal, además de agravar las imputaciones ya existentes.
El expediente se inició tras un violento episodio ocurrido en un departamento de Barrio Norte, donde la víctima denunció haber sido privada de su libertad y amenazada con un cuchillo por su entonces pareja. Si bien el acusado fue aprehendido en el lugar, posteriormente recuperó la libertad, una situación que ahora vuelve a quedar bajo la lupa judicial.
Según relataron los abogados Lucas Ferrari Goñi y Emmanuel Blanco, quienes asumieron la representación legal de la joven como particulares damnificados, a partir de nuevas entrevistas con la víctima surgieron elementos de extrema gravedad que no habían sido incorporados en la denuncia inicial. “La defensa explicó que del relato completo de la denunciante se desprende un contexto sostenido de violencia física, psicológica y sexual, que obliga a ampliar la imputación”, señalaron.
De acuerdo a la declaración testimonial incorporada a la causa, la joven describió un episodio en el que el acusado la tocó de manera insistente, la siguió hasta el baño y finalmente concretó el acceso carnal sin su consentimiento, pese a las reiteradas negativas. La denunciante afirmó además contar con capturas de pantalla en las que el hombre reconoce el abuso.
En su exposición, la víctima también dio cuenta de “amenazas, maniobras de sometimiento y episodios de intimidación”, incluso con referencias a autolesionarse si la relación terminaba. A eso se suma un dato que los abogados consideran relevante: el acusado tiene contextura física dominante y, según la denunciante, había abandonado de manera repentina un tratamiento psiquiátrico.
Actualmente, la causa tramita en la UFI especializada en violencia de género, donde la querella solicitará que la joven sea citada nuevamente para ampliar su relato, la incorporación de testigos, y en paralelo, medidas de protección, como un botón antipánico y una prohibición de acercamiento.
