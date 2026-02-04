Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío

La investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito, la joven de 26 años que cayó al vacío desde un edificio de La Loma, sumó en las últimas horas una definición judicial de peso: la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del imputado, quien continuará detenido mientras avanza la causa. La resolución -a la que tuvo acceso EL DIA- se conoció ayer y se convierte en la principal novedad en un expediente atravesado por el fuerte reclamo de la familia, nuevas medidas probatorias y la expectativa puesta en una próxima indagatoria.

El planteo había sido formulado por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, defensores de M.A.G. (26), quienes sostuvieron que, por la escala penal de las figuras que hoy se analizan y por las condiciones personales de su asistido, correspondía otorgar la libertad durante el proceso. Sin embargo, el juzgado interviniente consideró que, en esta etapa inicial de la investigación, subsisten riesgos procesales que justifican la continuidad de la detención.

En su resolución, el magistrado ponderó la gravedad objetiva del hecho, el desenlace fatal y el contexto relacional previo, además de remarcar que aún resta producir prueba clave. Entre otros puntos, señaló el peligro de entorpecimiento de la investigación, en un caso donde no hubo testigos presenciales del momento final y donde la mecánica de lo ocurrido sigue bajo análisis.

La negativa a la excarcelación se da mientras la causa ingresa en días decisivos. Por un lado, se espera que en los próximos días se fije una nueva fecha de indagatoria para el imputado. Tal como informó este diario, en la primera audiencia M.A.G. manifestó su voluntad de declarar, pero pidió postergar su testimonio al alegar que se encontraba “profundamente angustiado”, sin poder dormir ni alimentarse desde hacía más de un día. Ese pedido fue aceptado por el fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFIJ N°11 de La Plata.

En paralelo, el fiscal avanzó con la toma de declaraciones testimoniales. Según indicaron fuentes judiciales, ya prestaron testimonio familiares de Rocío y vecinos de la cuadra de Diagonal 76 y calle 22, quienes aportaron elementos sobre el vínculo de la pareja. En esas declaraciones, siempre de acuerdo a las mismas fuentes, se describió una relación conflictiva, signada por dinámicas de control. Entre otros aspectos, se mencionó que la joven habría sido inducida a dejar su empleo anterior para incorporarse a una empresa familiar del imputado, situación que -según los testimonios- derivó en un progresivo aislamiento de su entorno afectivo y social.

Desde el entorno de Rocío, la describen de manera reiterada como una joven con proyectos, con ganas de vivir y planes a futuro, una imagen que contrasta con el escenario que se investiga. Esa mirada es la que también impulsa el reclamo para que el caso sea analizado de manera integral y no descontextualizada.

Mientras tanto, la defensa sostiene una versión opuesta, ya que sostiene que se trató de un episodio trágico, sin intención de causar la muerte y que el acusado afirmó que la joven se arrojó por el balcón por decisión propia.

En ese marco, en las últimas horas trascendió que Rocío Alvarito habría denunciado en 2021 a una ex pareja por presuntos hechos de violencia, causas que quedaron archivadas.

En este escenario, otra de las pruebas aguardadas con expectativa es el informe completo de la autopsia, que podría aportar precisiones que aún no están esclarecidas y resultar determinante para el rumbo de la investigación.

El expediente mantiene abiertos interrogantes centrales y transita días decisivos

MARCHA POR JUSTICIA

En paralelo al avance judicial, la familia y los amigos de Rocío Alvarito confirmaron que mañana encabezarán una movilización para exigir justicia. La convocatoria, difundida a través de redes sociales junto a fotos y videos de la joven, es a las 17 sobre 7 entre 56 y 57. “Marchamos porque Rocío tenía una vida y sueños”, expresaron.