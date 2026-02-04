Mirtha Legrand en el Teatro Colón: noche de gala al ritmo de Astor Piazzola

De muy buen humor, Mirta Legrand asistió a la función de “Astor, Piazzolla Eterno” acompañada de un grupo de amigos.

La mítica conductora de los almuerzos, se robó todas las miradas con su presencia en el Teatro Colón, donde asistió a ver la función de "Astor, Piazzolla Eterno", un espectáculo que rinde tributo a la figura y obra del compositor marplatense.

Según se supo, la “Chiqui” no llegó sola, sino que ingresó al Colón acompañada por un selecto grupo de amigos que estuvo a su lado durante toda la velada.

Recordemos que, la figura del espectáculo guarda una profunda admiración por Piazzolla.

En 1964, Daniel Tinayre dirigió la película Extraña ternura, la cual fue musicalizada por Astor. A este film se suma Bajo un mismo rostro, la cual fue interpretada por Mirtha Legrand junto a su hermana Silvia.

Visiblemente emocionada y desde una ubicación privilegiada en uno de los palcos principales, la diva siguió con atención cada pieza del repertorio del despliegue musical que celebra el legado de Piazzolla.

Cuando la función llegó a su fin, Mirtha se puso de pie para ovacionar a los artistas que brillaron sobre el escenario y validó con su gesto la calidad del espectáculo.