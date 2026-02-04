Pilates, gimnasia, voley y más actividades gratuitas en Los Hornos: días y horarios

4 de Febrero de 2026 | 08:51

En febrero se pondrán en marcha una amplia agenda de actividades deportivas en la Ciudad con el objetivo de ofrecer espacios de aprendizaje, recreación y disfrute en el marco de la temporada estival.

En ese sentido, vecinos y vecinas de distintas edades y con todos los niveles de conocimiento podrán participar de encuentros de patín, yoga, taekwondo, ajedrez, entrenamiento funcional, futsal y gimnasia, entre otras disciplinas que tendrán lugar en el Polideportivo Los Hornos (66 y 152).

Los interesados pueden acercarse al espacio municipal de 9:00 a 11:00 y de 18:00 a 20:00 para recibir información e inscribirse en las siguientes propuestas, días y franjas horarias:

Pilates adultos: lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 11:00

Newcom adultos: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:30

Entrenamiento funcional: martes y jueves, de 9:00 a 11:00

Futsal masculino: lunes y jueves, de 19:00 a 20:00

Futsal femenino: lunes y jueves, de 20:00 a 21:00

Gimnasia tercera edad: lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a 10:00

Voleibol infantil: lunes y miércoles, de 19:00 a 20:00

Voleibol juvenil: lunes y miércoles, de 20:00 a 21:00