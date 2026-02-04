Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Opinión |Enfoque

Un peritaje amplio a los bienes de Insaurralde

Un peritaje amplio a los bienes de Insaurralde
4 de Febrero de 2026 | 01:03
Edición impresa

La investigación sobre el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde avanzará hacia una de sus fases más sensibles: un peritaje contable integral que buscará establecer si existe correspondencia entre sus ingresos formales y su nivel de gastos y acumulación de bienes.

La decisión fue consensuada tras una extensa audiencia encabezada por el juez federal subrogante Luis Armella, en la que participaron defensores, fiscalía y organismos especializados. El acuerdo fija 83 puntos de análisis que abarcan no sólo a Insaurralde, sino también a Jésica Cirio, familiares directos y a Sofía Clérici, todos bajo investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El estudio comenzará el 3 de marzo y estará a cargo de peritos oficiales del Poder Judicial. Se prevé una duración de entre tres y cuatro meses, aunque fuentes judiciales advierten que la complejidad del material podría extender los plazos.

El eje central del peritaje será rastrear el origen de sumas significativas de dinero que aparecen en el expediente sin respaldo documental suficiente. Entre los puntos prioritarios figura el análisis de los 600.000 dólares secuestrados en la causa y la posible vinculación de esos fondos con Insaurralde.

También se examinará un supuesto movimiento de 250.000 dólares entre el exintendente y Cirio, operación que la Justicia busca encuadrar jurídicamente: si se trató de un préstamo, una donación o un flujo de dinero sin justificación contable.

Los peritos deberán reconstruir además el financiamiento de viajes internacionales de alto costo, en particular la estadía de 2023 en Marbella que expuso públicamente el caso. La investigación no se limita al viaje en sí, sino al patrón de gastos: pasajes aéreos, alquileres, embarcaciones y otros consumos que, según la hipótesis judicial, podrían no guardar relación con ingresos declarados.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

El afán recaudatorio y el adagio “quien avisa no traiciona”

Otro tramo del análisis apunta al patrimonio material: la adquisición de una quinta en San Vicente, la compra de vehículos de alta gama y la logística de desplazamientos aéreos —cerca de un centenar de vuelos— que figuran en registros de la causa.

La lógica del peritaje no es sólo enumerar bienes, sino medir consistencia económica. En términos técnicos, los peritos deberán determinar si existe una brecha patrimonial que permita inferir enriquecimiento no justificado o circuitos de lavado de activos.

La ausencia de documentación laboral o tributaria en algunos casos agrega un componente crítico: el examen deberá reconstruir movimientos financieros incluso donde no hay registros formales de ingresos.

Un consenso poco frecuente

En el plano procesal, el acuerdo alcanzado entre todas las partes fue interpretado como un dato relevante. En causas de este tipo, donde suelen proliferar disputas técnicas sobre el alcance de los peritajes, la aceptación conjunta de los puntos a analizar reduce futuras impugnaciones y fortalece el valor probatorio del informe final.

Participaron del encuentro representantes de la fiscalía, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, abogados defensores y la perito contadora oficial del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial, especializada en delitos de corrupción.

El expediente entra así en una fase donde la prueba técnica puede redefinir el rumbo judicial. Más que una revisión contable, el peritaje funcionará como una radiografía financiera: su resultado será clave para determinar si los investigados pueden justificar su patrimonio o si la causa avanza hacia imputaciones más graves.

En investigaciones por lavado y enriquecimiento ilícito, este tipo de estudios suele marcar un punto de inflexión. No sólo por lo que revela, sino por el estándar de evidencia que fija para el resto del proceso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un infierno en La Plata: piquetes y más de 15 mil vecinos sin luz en plena ola de calor

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan

Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
+ Leidas

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

VIDEO.- Un infierno en La Plata: piquetes y más de 15 mil vecinos sin luz en plena ola de calor

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan

Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
Últimas noticias de Opinión

El fallo que le dijo no a los areneros y 4x4 en los médanos de Pinamar

Gracias a los cambios de Inocencia Fiscal, ir a prisión por evasión será casi imposible

El afán recaudatorio y el adagio “quien avisa no traiciona”

Los contenedores de residuos no debieran traer más suciedad
Espectáculos
Mirtha Legrand en el Teatro Colón: noche de gala al ritmo de Astor Piazzola
La China Suárez a paso firme: sube el rating de "Hija del Fuego" sin Wanda Nara enfrente
Fuerte respuesta de Moria Casán sobre las críticas tras la entrevista a la "China" Suárez
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?
Información General
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez
Deportes
La promesa de Boca que emigró al Nápoli por la patria potestad y recibirá un "castigo" de la AFA
VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia
El Lobo comienza a tener variantes en el banco de relevos
La Reserva ganó en el debut del Pata Pereyra
VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”
Policiales
Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla