"Gran Hermano: Generación Dorada", de que se trata la "Puerta Roja" que cambiará el reality

Escuchar esta nota
A semanas del estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, ahora Santiago del Moro reveló nuevas reglas que cambiarán la dinámica del juego.
Entre las novedades más inquietantes aparece la puerta roja, un elemento inédito que se sumará a la casa y que promete alterar estrategias, alianzas y el destino de los participantes desde el inicio del certamen,
Asimismo, recordemos que, la casa más famosa del país se presentará el 23 de febrero, según se informó desde Telefe.
La puerta roja de Gran Hermano 2026 estará ubicada en el jardín del patio, a la vista de todos, y funcionará como un factor sorpresa permanente: “Van a pasar cosas”, anticipó Del Moro sin dar detalles concretos.
Lo cierto es que, según adelantó la producción, la puerta roja se integrará al esquema de juego junto a otros mecanismos ya conocidos, como la puerta giratoria implementada en la edición anterior.
Así, el objetivo es incrementar la tensión narrativa y evitar zonas de confort dentro de la casa, obligando a los jugadores a tomar decisiones constantes y a exponerse frente a sus compañeros y al público.
A este nuevo recurso se suma a otras modificaciones pensadas para combatir el juego pasivo, como la placa planta, mediante la cual la audiencia podrá votar para eliminar a quienes considere poco activos.
Con más de 24 participantes previstos y 42 preseleccionados en evaluación final, Gran Hermano: Generación Dorada apuesta a una dinámica diferente donde nada esté garantizado, abriendo y cerrando puertas convertidas en espacios.
