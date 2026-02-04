Fuerte respuesta de Moria Casán sobre las críticas tras la entrevista a la "China" Suárez

Moria Casán negó que las preguntas a La China Suárez estuvieran pactadas y reafirmó la libertad de su equipo frente a las críticas: "A mí nadie me baja línea"

Así, "La One" enfrentó los rumores sobre una supuesta planificación previa en la entrevista realizada a Eugenia "La China" Suárez.

Ante las versiones que indicaban que cada panelista tenía su intervención guionada, la conductora fue clara al explicar la dinámica de su programa.

"No es que cada una tenía una pregunta pautada", señaló Moria Casán, aclarando que la organización se debió exclusivamente a la proximidad del cierre de la emisión.

Según sus declaraciones, se decidió otorgar un espacio a cada integrante del panel para preguntar, pero el contenido de las consultas fue espontáneo y dependía de la elección personal de cada panelista.

Entonces, Moria se mostró firme al defender su autonomía profesional "A mí nadie me hace ninguna bajada de línea de nada, absolutamente".

Por otra parte, destacó que sus compañeras disfrutan de la misma libertad para preguntar sobre cualquier tema, incluso aquellos que pudieran generar incomodidad o polémica.

Para terminar, Casán cerró la entrevista elogiando a quienes hacen posible su ciclo diario: "La producción que tengo es extraordinaria, jamás permitirían pautar preguntas ", sentenció.