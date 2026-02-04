Revés para Tapia y Toviggino por la firma de un contrato

Un peritaje judicial le dio la razón al empresario Guillermo Tofoni en la demanda que mantiene con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y su Tesorero, Pablo Toviggino, por la firma de un contrato de representación para la organización de partidos amistosos de la selección nacional.

Tofoni -denunciante de Tapia y Toviggino por supuesta administración fraudulenta- tenía un contrato para la organización de partidos amistosos de la selección, pero denunció que, tras la coronación de Argentina como Campeón Mundial en Qatar 2022, la AFA lo corrió del medio y desconoció el contrato, para beneficiarse.

Por eso demandó a Tapia y Toviggino, quienes intentaron negar que las firmas que aparecían en el contrato fueran suyas, pero que sin embargo fueron ratificadas por una perito calígrafa.