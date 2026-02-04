Revés para Tapia y Toviggino por la firma de un contrato

Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
VIDEO.- Un infierno en La Plata: piquetes y más de 15 mil vecinos sin luz en plena ola de calor
Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
Fuerte respuesta de Moria Casán sobre las críticas tras la entrevista a la "China" Suárez
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
Mañana, paro de trenes, y afectará a La Plata: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza pero le abre la puerta al diálogo
Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan
Reglamentan la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y crean nuevo régimen de pensiones
Pilates, gimnasia, voley y más actividades gratuitas en Los Hornos: días y horarios
La promesa de Boca que emigró al Nápoli por la patria potestad y recibirá un "castigo" de la AFA
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
El ex de Carolina Piparo estará frente a un tribunal oral en el mes de marzo
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy miércoles 4 de febrero 2026
"Gran Hermano: Generación Dorada", de que se trata la "Puerta Roja" que cambiará el reality
Mirtha Legrand en el Teatro Colón: noche de gala al ritmo de Astor Piazzola
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
Gonnet: qué se sabe del joven que cayó desde un puente peatonal
Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija
Un peritaje judicial le dio la razón al empresario Guillermo Tofoni en la demanda que mantiene con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y su Tesorero, Pablo Toviggino, por la firma de un contrato de representación para la organización de partidos amistosos de la selección nacional.
Tofoni -denunciante de Tapia y Toviggino por supuesta administración fraudulenta- tenía un contrato para la organización de partidos amistosos de la selección, pero denunció que, tras la coronación de Argentina como Campeón Mundial en Qatar 2022, la AFA lo corrió del medio y desconoció el contrato, para beneficiarse.
Por eso demandó a Tapia y Toviggino, quienes intentaron negar que las firmas que aparecían en el contrato fueran suyas, pero que sin embargo fueron ratificadas por una perito calígrafa.
