VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
En La Plata los vecinos volvieron a realizar otra denuncia por un nuevo avistamiento de roedores en Plaza Moreno. La situación volvió a encender las alarmas, debido a que no es la primera vez en lo que va de este verano que se van ratas y ratones en los espacios verdes de la Ciudad.
En el video filmados ayer por vecinos se observa al menos tres roedores aparentemente muertos. La preocupación de las familias que divisaron a estos indeseados ejemplares es que "estaban en la zona de juegos que es por donde más andan los niños".
En enero también habían sido visto en la emblemática plaza que es el corazón de la Ciudad dos roedores corriendo entre los bancos a plena luz del día, lo que fue captado por transeúntes y por personas que paseaban en el lugar.
Días después se presentó una situación similar en Plaza Italia cuando un hombre saco a pasear a su perro y pasos del centro de ese espacio verde se topó con un colilargo que corría de un lado a otro.
Los barrios no son la excepción con respecto a la presencia de roedores, en estos casos propiciada por la acumulación de basura en la vía pública, tal como ocurrió denunciaron hace dos semanas en 527 y 121 de Tolosa.
Indignados, los vecinos plantearon: “Lo que nosotros pedimos es que vengan todos los días a levantar los residuos. A veces pasan tres o cuatro días y no aparece nadie”.
A nivel provincial, en lo que va de 2026 se notificaron 56 casos sospechosos de hantavirus, de los cuales 6 son confirmados, 21 continúan como sospechosos y el resto fue descartado, de acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense, que contempla hasta el 24 de enero.
En La Plata se produjo 1 sólo de esos seis casos confirmados. El resto corresponde a Almirante Brown (1), Arrecifes (1), General Belgrano (2) y General Pinto (1).
En relación a los casos confirmados, todos requirieron internación en UTI, 4 personas continúan internadas y 2 fallecieron; estos corresponden a una niña de 10 años de edad residente del partido de General Belgrano y a una mujer de 35 años de Arrecifes.
La Plata se situó a la cabeza de las ciudades con más casos de hantavirus durante 2025, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico que difundió a principios de enero la Provincia de Buenos Aires.
En el informe la Ciudad aparece además con el índice de mayor mortalidad durante el año pasado, constatándose 3 personas fallecidas.
La cifra se conoció en un marco de preocupación de los vecinos por el avistamiento de roedores tanto en campos como en espacios públicos incluso tanto en zonas periféricas como en el Centro.
Según advierte el documento emitido por el Ministerio de Salud, desde inicios del 2025 a la actualidad se notificaron 411 casos sospechosos de hantavirus: 35 fueron confirmados, hay 2 probables y 27 permanecen en estudio.
De ese núcleo, 11 se detectaron en La Plata y 1 en Berisso.
Con estas cifras, se indicó que en el territorio bonaerense se registró el doble de casos que a esta altura de la temporada 2024 -2025, con una concentración en la capital provincial.
Los casos confirmados de 2025 pertenecen a los partidos de La Plata (11), Berisso (1), Arrecifes (1), Baradero (1), Berazategui (1), Castelli (2), Chacabuco (1), Chascomús (1), Daireaux (1), Florencio Varela (3), General Alvear (1), General Pueyrredón (1), , Lomas de Zamora (1), Maipú (1), Olavarría (1), Pinamar (1), Saladillo (1), San Andrés de Giles (1), San Nicolás (1), San Pedro (1), Tandil (1) y Zárate (1).
POR MES*
