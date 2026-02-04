Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026

4 de Febrero de 2026 | 09:51

Escuchar esta nota

En La Plata los vecinos volvieron a realizar otra denuncia por un nuevo avistamiento de roedores en Plaza Moreno. La situación volvió a encender las alarmas, debido a que no es la primera vez en lo que va de este verano que se van ratas y ratones en los espacios verdes de la Ciudad. 

En el video filmados ayer por vecinos se observa al menos tres roedores aparentemente muertos. La preocupación de las familias que divisaron a estos indeseados ejemplares es que "estaban en la zona de juegos que es por donde más andan los niños". 

En enero también habían sido visto en la emblemática plaza que es el corazón de la Ciudad dos roedores corriendo entre los bancos a plena luz del día, lo que fue captado por transeúntes y por personas que paseaban en el lugar. 

Días después se presentó una situación similar en Plaza Italia cuando un hombre saco a pasear a su perro y pasos del centro de ese espacio verde se topó con un colilargo que corría de un lado a otro. 

Los barrios no son la excepción con respecto a la presencia de roedores, en estos casos propiciada por la acumulación de basura en la vía pública, tal como ocurrió denunciaron hace dos semanas en 527 y 121 de Tolosa. 

Indignados, los vecinos plantearon: “Lo que nosotros pedimos es que vengan todos los días a levantar los residuos. A veces pasan tres o cuatro días y no aparece nadie”. 

El drama del hantavirus 

A nivel provincial, en lo que va de 2026 se notificaron 56 casos sospechosos de hantavirus, de los cuales 6 son confirmados, 21 continúan como sospechosos y el resto fue descartado, de acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense, que contempla hasta el 24 de enero.   

En La Plata se produjo 1 sólo de esos seis casos confirmados. El resto corresponde a Almirante Brown (1), Arrecifes (1), General Belgrano (2) y General Pinto (1).

En relación a los casos confirmados, todos requirieron internación en UTI, 4 personas continúan internadas y 2 fallecieron; estos corresponden a una niña de 10 años de edad residente del partido de General Belgrano y a una mujer de 35 años de Arrecifes.  

El antecedente inmediato que alarma a La Plata 

La Plata se situó a la cabeza de las ciudades con más casos de hantavirus durante 2025, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico que difundió a principios de enero la Provincia de Buenos Aires.  

En el informe la Ciudad aparece además con el índice de mayor mortalidad durante el año pasado, constatándose 3 personas fallecidas.  

La cifra se conoció en un marco de preocupación de los vecinos por el avistamiento de roedores tanto en campos como en espacios públicos incluso tanto en zonas periféricas como en el Centro.  

Según advierte el documento emitido por el Ministerio de Salud, desde inicios del 2025 a la actualidad se notificaron 411 casos sospechosos de hantavirus: 35 fueron confirmados, hay 2 probables y 27 permanecen en estudio.  

De ese núcleo, 11 se detectaron en La Plata y 1 en Berisso. 

Con estas cifras, se indicó que en el territorio bonaerense se registró el doble de casos que a esta altura de la temporada 2024 -2025, con una concentración en la capital provincial. 

Los casos confirmados de 2025 pertenecen a los partidos de La Plata (11), Berisso (1), Arrecifes (1), Baradero (1), Berazategui (1), Castelli (2), Chacabuco (1), Chascomús (1), Daireaux (1), Florencio Varela (3), General Alvear (1), General Pueyrredón (1), , Lomas de Zamora (1), Maipú (1), Olavarría (1), Pinamar (1), Saladillo (1), San Andrés de Giles (1), San Nicolás (1), San Pedro (1), Tandil (1) y Zárate (1). 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan

Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
+ Leidas

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa

Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

Pilates, gimnasia, voley y más actividades gratuitas en Los Hornos: días y horarios

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy miércoles 4 de febrero 2026

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Policiales
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520
Espectáculos
"Gran Hermano: Generación Dorada", de que se trata la "Puerta Roja" que cambiará el reality
Mirtha Legrand en el Teatro Colón: noche de gala al ritmo de Astor Piazzola
La China Suárez a paso firme: sube el rating de "Hija del Fuego" sin Wanda Nara enfrente
Fuerte respuesta de Moria Casán sobre las críticas tras la entrevista a la "China" Suárez
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Deportes
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
La promesa de Boca que emigró al Nápoli por la patria potestad y recibirá un "castigo" de la AFA
VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia
El Lobo comienza a tener variantes en el banco de relevos
Información General
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla