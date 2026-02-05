Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¿El veganismo realmente existe o es una utopía?
5 de Febrero de 2026

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Los platenses que no paran de trabajar: el home office y la jornada laboral interminable

• Un berissense reinventó las filmaciones en Súper 8 para los casamientos: la historia

• Las inteligencias artificiales se conecntan por una red y quieren excluir a los humanos: ¿el principio del fin?

• La revolución del “lifting invisible” que redefine los límites de la estética sin bisturí

• Tendencia Glamoratti: el retorno del esplendor

• Super Bowl: el show del medio tiempo, mucho más que un show

• Los otros Beckham: ¿quiénes son y qué hacen los hijos de Victoria y David?

• La desaparición de la niña Loly: Luis Ventura y la clave del final de su carrera mediática

• ¿El veganismo realmente existe o es una utopía? La polémica por la explotación de abejas reabre el debate

• La princesa Mette-Marit de Noruega, Jeffrey Epstein y una correspondencia que volvió del pasado para incomodar a una monarquía entera

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

