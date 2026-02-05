¿El veganismo realmente existe o es una utopía?

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
El precio de los alimentos se disparó un 2,5% en la primera semana de febrero
Tensión frente a una estación de GNC en La Plata por un auto que ardió en llamas
Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa
Denuncian que un hombre "molió a golpes" a un nene a metros del Hospital de Niños de La Plata
Orgullo: un investigador del Conicet La Plata será presidente de la Sociedad Americana de Microbiología
¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
Fiesta del Tomate y carnaval: las actividades en La Plata este fin de semana
Otro escándalo sacude a la Legislatura: perimetral a un empleado denunciado por abuso y acoso sexual
Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será el centro de atención mundial
VIDEO. ¿Es cara la ropa en La Plata? Qué opinan los platenses
“Es un hito histórico para nuestro país”, aseguró Adorni sobre el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.
La CGT confirmó la movilización al Congreso, pero sin paro general
En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata
¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases
Los Obama como monos, el polémico video conspirativo de Trump sobre las elecciones en EE UU
Moria Casán sorprendió al doctor Capuya: una pregunta íntima, risas y cierta incomodidad
Gritos, alarmas vecinales y terror por una entradera frustrada a metros de la comisaría de Gonnet
Por caída de árboles cerca del Centro, dos autos aplastados y una calle cortada
Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos
Denuncian "crisis edilicia" en distintas sedes judiciales bonaerenses
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Una parrilla de La Plata vivió en carne propia la inseguridad: robo y destrozos
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei
Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo
Cuando el dinero sigue al alumno: Italia y el cheque escolar
Los 12 puntos y compromisos del acuerdo comercial entre Argentina y EE UU
Del paraíso fiscal al aula, cómo funciona el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
