Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Los platenses que no paran de trabajar: el home office y la jornada laboral interminable

• Un berissense reinventó las filmaciones en Súper 8 para los casamientos: la historia

• Las inteligencias artificiales se conecntan por una red y quieren excluir a los humanos: ¿el principio del fin?

• La revolución del “lifting invisible” que redefine los límites de la estética sin bisturí

• Tendencia Glamoratti: el retorno del esplendor

• Super Bowl: el show del medio tiempo, mucho más que un show

• Los otros Beckham: ¿quiénes son y qué hacen los hijos de Victoria y David?

• La desaparición de la niña Loly: Luis Ventura y la clave del final de su carrera mediática

• ¿El veganismo realmente existe o es una utopía? La polémica por la explotación de abejas reabre el debate

• La princesa Mette-Marit de Noruega, Jeffrey Epstein y una correspondencia que volvió del pasado para incomodar a una monarquía entera

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.