Con urgencia financiera, el León define una salida

Mientras el equipo se prepara para recibir a Deportivo Riestra el lunes por la tarde en UNO, y mira de reojo el clásico del 15 de febrero, el tema central en Estudiantes es definir el futuro de Edwuin Cetré y Tiago Palacios, teniendo en cuenta la necesidad de venta que tiene el Club. Hoy, es uno u otro.

Si bien el colombiano se viene entrenando con normalidad en el Country Club de City Bell, su futuro en el Pincha no está asegurado, tras la urgencia por acomodar las arcas. En este contexto, pese a las ventas de Román Gómez y Santiago Ascacibar, además de la reducción de ciertos sueldos, la situación financiera no se encuentra en números verdes.

Por eso, ante este panorama, el León está en modo guardia y con las orejas paradas, esperando una propuesta por el extremo cafetero, que cumpla con las condiciones preestablecidas: seis millones de dólares por la ficha completa, o tres millones por la mitad del pase que le corresponde a los platenses.

Por su parte, en las últimas horas comenzó a brotar como hongos después de la lluvia, el rumor de que Boca se encuentra tras los pasos del extremo de 28 años. En Capital Federal, aseguran que el Xeneize hizo un primer llamado a la dirigencia albirroja para interiorizarse acerca de la situación actual de Cetré.

Siguiendo esta misma línea, el equipo de la Ribera cuenta con un cupo para incorporar pese al cierre del mercado de pases, tras la lesión de Rodrigo Battaglia. Cabe recordar que el mismo tiene tiempo límite hasta la próxima semana.

A su vez, para acrecentar este rumor, ayer por la tarde, el futbolista comenzó a seguir a Boca Juniors a través de su cuenta oficial de Instagram. Algo que llamó la atención de varios usuarios en redes sociales.

Sin embargo, según la información a la que pudo acceder este diario, desde el Club no recibieron ningún llamado de Boca por el atacante, ni tampoco están interesados en ceder otra de sus figuras al elenco azul y oro.

Mientras tanto, un coloso de la liga de Rusia como el CSKA Moscú, que en la pasada ventana de transferencias posó los ojos por Tiago Palacios, analiza la opción de sumar a Edwuin Cetré entre sus filas. Sin confirmaciones acerca de un primer acercamiento, Estudiantes prefiere que el delantero emigre a otro continente.

Por otro lado, en caso de no ser transferido, la dirigencia y el jugador deberán consensuar sobre la extensión del contrato que finaliza el próximo diciembre.

Con respecto al futuro de Tiago Palacios -que hasta hace unos días parecía que era en City Bell-, aún no hay definiciones, ya que de no concretarse la venta del colombiano, es el apuntado a ser transferible, pese a la intención del entrenador de mantenerlo.

De esta manera, se vienen días claves para determinar el destino de ambos jugadores, a sabiendas de la necesidad de Estudiantes de recibir dinero fresco.