Con urgencia financiera, el León define una salida

Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta
VIDEO.- La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa
El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Arranca la serie de Copa Davis con Tirante como protagonista
La incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos
Reforma laboral: las movidas del Gobierno para lograr la aprobación
Rechazo opositor y fuerte advertencia de entidades periodísticas
Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo
La disputa en el PJ ahora es por la vice y por quién conduce el Congreso
Armados con cuchillos, coparon un tribunal y amenazaron a un juez
Un intendente intimó al gobierno nacional por el deterioro de las vías
El Gobierno pidió que Milagro Sala vuelva a la cárcel y deje la prisión domiciliaria
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Electrodomésticos: ya llegan importados y se reavivan las ventas
Actividades: grupo para adultos mayores, taller de música, carnaval y clases de yoga
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante los rumores que vinculan al colombiano y a Boca, desde Estudiantes desmienten la situación y trabajan en su futuro
Mientras el equipo se prepara para recibir a Deportivo Riestra el lunes por la tarde en UNO, y mira de reojo el clásico del 15 de febrero, el tema central en Estudiantes es definir el futuro de Edwuin Cetré y Tiago Palacios, teniendo en cuenta la necesidad de venta que tiene el Club. Hoy, es uno u otro.
Si bien el colombiano se viene entrenando con normalidad en el Country Club de City Bell, su futuro en el Pincha no está asegurado, tras la urgencia por acomodar las arcas. En este contexto, pese a las ventas de Román Gómez y Santiago Ascacibar, además de la reducción de ciertos sueldos, la situación financiera no se encuentra en números verdes.
Por eso, ante este panorama, el León está en modo guardia y con las orejas paradas, esperando una propuesta por el extremo cafetero, que cumpla con las condiciones preestablecidas: seis millones de dólares por la ficha completa, o tres millones por la mitad del pase que le corresponde a los platenses.
Por su parte, en las últimas horas comenzó a brotar como hongos después de la lluvia, el rumor de que Boca se encuentra tras los pasos del extremo de 28 años. En Capital Federal, aseguran que el Xeneize hizo un primer llamado a la dirigencia albirroja para interiorizarse acerca de la situación actual de Cetré.
Siguiendo esta misma línea, el equipo de la Ribera cuenta con un cupo para incorporar pese al cierre del mercado de pases, tras la lesión de Rodrigo Battaglia. Cabe recordar que el mismo tiene tiempo límite hasta la próxima semana.
A su vez, para acrecentar este rumor, ayer por la tarde, el futbolista comenzó a seguir a Boca Juniors a través de su cuenta oficial de Instagram. Algo que llamó la atención de varios usuarios en redes sociales.
LE PUEDE INTERESAR
Zaniratto: construyó un campaña con números favorables
LE PUEDE INTERESAR
El regreso de la Bestia y el once probable de Boca
Sin embargo, según la información a la que pudo acceder este diario, desde el Club no recibieron ningún llamado de Boca por el atacante, ni tampoco están interesados en ceder otra de sus figuras al elenco azul y oro.
Mientras tanto, un coloso de la liga de Rusia como el CSKA Moscú, que en la pasada ventana de transferencias posó los ojos por Tiago Palacios, analiza la opción de sumar a Edwuin Cetré entre sus filas. Sin confirmaciones acerca de un primer acercamiento, Estudiantes prefiere que el delantero emigre a otro continente.
Por otro lado, en caso de no ser transferido, la dirigencia y el jugador deberán consensuar sobre la extensión del contrato que finaliza el próximo diciembre.
Con respecto al futuro de Tiago Palacios -que hasta hace unos días parecía que era en City Bell-, aún no hay definiciones, ya que de no concretarse la venta del colombiano, es el apuntado a ser transferible, pese a la intención del entrenador de mantenerlo.
De esta manera, se vienen días claves para determinar el destino de ambos jugadores, a sabiendas de la necesidad de Estudiantes de recibir dinero fresco.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí