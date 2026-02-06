Tensión frente a una estación de GNC en La Plata por un auto que ardió en llamas

Momentos de tensión se vivieron este viernes en La Plata cuando un automóvil se incendió frente a una estación de servicio, generando preocupación entre vecinos y transeúntes.

El episodio ocurrió en la esquina de avenida 13 y 71, en el barrio Meridiano V. Por causas que todavía se investigan, el vehículo —que se encontraba estacionado— comenzó a arder en llamas justo frente a una estación de GNC.

La situación encendió la alarma debido a la cercanía con los surtidores, aunque la rápida intervención de una dotación de bomberos del Cuartel Central de La Plata permitió controlar el fuego en pocos minutos y evitar que el incidente pasara a mayores.

No se reportaron personas heridas y las autoridades trabajan para determinar el origen del incendio.