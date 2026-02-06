Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos

6 de Febrero de 2026 | 11:37

River Plate hará historia este sábado al convertirse en el primer estadio de la Ciudad de Buenos Aires habilitado para vender cerveza con alcohol durante un partido oficial. Sin embargo, la medida llega en medio de una fuerte actualización de precios para "Tu Lugar en el Monumental", donde las ubicaciones que permiten acceder a este servicio cotizan a valores de lujo.

La prueba piloto que se implementará frente a Tigre está dirigida principalmente a los sectores San Martín y Belgrano Medias, Bajas e Inferiores. Para conseguir un abono semestral en estas plateas (San Martín/Belgrano Media), los socios deben desembolsar $1.029.500.

Si se opta por las plateas bajas de los mismos sectores, los valores oscilan entre $680.000 y $948.000, mientras que las altas alcanzan los $227.000. En contraste, las populares Sívori y Centenario bajas no tienen costo adicional, pero sus ocupantes no acceden a los sectores VIP de hospitalidad.

Cómo funcionará el sistema y requisitos

El expendio no será libre ni se podrá llevar a la butaca. Se trata de un sistema de "hospitality" con ingesta controlada en espacios específicos (Espacio Quilmes en las distintas tribunas y Palcos).

Restricciones: Solo para mayores de 18 años.
Límite: Máximo de 2 cervezas por persona.
Compra: Debe ser anticipada a través de River ID, hasta 8 horas antes del partido.

Para facilitar el regreso de los hinchas tras el encuentro de las 20:00 horas, la Ciudad de Buenos Aires acordó extender el servicio de la Línea D de subte, con el último tren saliendo de Congreso de Tucumán a las 23:30.

