Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos

En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata
En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata
Por caída de árboles cerca del Centro, dos autos aplastados y una calle cortada
Denuncian "crisis edilicia" en distintas sedes judiciales bonaerenses
Gritos, alarmas vecinales y terror por una entradera frustrada a metros de la comisaría de Gonnet
VIDEO. ¿Es cara la ropa en La Plata? Qué opinan los platenses
¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases
¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
Moria Casán sorprendió al doctor Capuya: una pregunta íntima, risas y cierta incomodidad
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Una parrilla de La Plata vivió en carne propia la inseguridad: robo y destrozos
Los Obama como monos, el polémico video conspirativo de Trump sobre las elecciones en EE UU
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Fiesta del Tomate, cine, música y carnaval en La Plata este fin de semana
“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei
Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo
Cavallo rompe el silencio y lanza una advertencia fulminante al Gobierno
El streaming del Conicet sobre los pingüinos de la Patagonia: la vida de las aves marinas, en vivo
Pelea entre Ian Lucas y el Chino Leunis: Masterchef explotado de insultos, se picó en una grabación
Tremendo testimonio de Ernestina País, recordó su lucha contra el alcoholismo
VIDEO.- La muerte de Rocío Alvarito y un grito de justicia en horas clave de la causa
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Cómo funciona la oficina que el Gobierno monta para desmentir fake news u operaciones
Visita higiénica para la China Suárez, su primera escena en "En El Barro"
Taxistas platenses vuelven a reclamar un aumento del 20% y la eliminación de la tarifa diurna
Electrodomésticos: ya llegan importados y se reavivan las ventas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
River Plate hará historia este sábado al convertirse en el primer estadio de la Ciudad de Buenos Aires habilitado para vender cerveza con alcohol durante un partido oficial. Sin embargo, la medida llega en medio de una fuerte actualización de precios para "Tu Lugar en el Monumental", donde las ubicaciones que permiten acceder a este servicio cotizan a valores de lujo.
La prueba piloto que se implementará frente a Tigre está dirigida principalmente a los sectores San Martín y Belgrano Medias, Bajas e Inferiores. Para conseguir un abono semestral en estas plateas (San Martín/Belgrano Media), los socios deben desembolsar $1.029.500.
Si se opta por las plateas bajas de los mismos sectores, los valores oscilan entre $680.000 y $948.000, mientras que las altas alcanzan los $227.000. En contraste, las populares Sívori y Centenario bajas no tienen costo adicional, pero sus ocupantes no acceden a los sectores VIP de hospitalidad.
El expendio no será libre ni se podrá llevar a la butaca. Se trata de un sistema de "hospitality" con ingesta controlada en espacios específicos (Espacio Quilmes en las distintas tribunas y Palcos).
Restricciones: Solo para mayores de 18 años.
Límite: Máximo de 2 cervezas por persona.
Compra: Debe ser anticipada a través de River ID, hasta 8 horas antes del partido.
Para facilitar el regreso de los hinchas tras el encuentro de las 20:00 horas, la Ciudad de Buenos Aires acordó extender el servicio de la Línea D de subte, con el último tren saliendo de Congreso de Tucumán a las 23:30.
LE PUEDE INTERESAR
¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?
LE PUEDE INTERESAR
Con urgencia financiera, el León define una salida
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí