Edwin Cetré a Boca: llegó la oferta y sería superadora a la de Paranaense

Edwin Cetré a Boca: llegó la oferta y sería superadora a la de Paranaense
6 de Febrero de 2026 | 09:26

Edwin Cetré se acerca a Boca, quien finalmente hizo llegar la oferta para quedarse con el jugador de Estudiantes. Según información exclusiva a la que accedió EL DIA de fuentes fidedignas, la propuesta del Xeneize por el colombiano sería superior a la de Paranaense, que luego se frustró.

Desde ayer se viene rumoreando el interés del elenco de la Ribera por Cetré, una de las apuestas de la dirigencia de Pincha para vender y así equilibrar las finanzas del club. Aunque todo quedaba supeditado a un supuesto agrado del presidente Juan Román Riquelme. Hasta hoy, ya que según le confiaron a este diario se hizo efectiva la oferta que ahora es evaluada y que superaría los 3 millones de dólares que se habían pactado con el club brasileño por el 50% de la ficha que pertenece al albirrojo, aunque no trascendió la cifra exacta.

Si bien el colombiano se viene entrenando con normalidad en el Country Club de City Bell, parece que su futuro no será en el Pincha debido a la urgencia por acomodar las arcas. En este contexto, pese a las ventas de Román Gómez y Santiago Ascacibar, además de la reducción de ciertos sueldos, la situación financiera no se encuentra en números verdes.

Por eso, ante este panorama, el León está en guardia y con las orejas paradas, por lo que esperaba una propuesta por el extremo cafetero que cumpla con las condiciones preestablecidas: seis millones de dólares por la ficha completa, o tres millones por la mitad del pase que le corresponde a Estudiantes. Lo cierto es que al parecer Boca estaría dispuesto a superar las pretensiones del Pincha para cerrar el pase porque desembolsaría un total de 4 millones de dólares, por lo que ingresarían en las cuentas albirrojas poco más de 3 millones de dólares.

Tal como informó EL DIA, el equipo de la Ribera cuenta con un cupo para incorporar pese al cierre del mercado de pases, tras la lesión de Rodrigo Battaglia, y tiene tiempo límite hasta la próxima semana.

Otro dato a tener en cuenta es que ayer por la tarde, el futbolista comenzó a seguir a Boca a través de su cuenta oficial de Instagram. Algo que llamó la atención de varios usuarios en redes sociales.

También trascendió que un coloso de la liga de Rusia como el CSKA Moscú, que en la pasada ventana de transferencias posó los ojos por Tiago Palacios, analiza la opción de sumar a Cetré entre sus filas. Sin confirmaciones acerca de un primer acercamiento, Estudiantes prefiere que el delantero emigre a otro continente.

