VIDEO. ¿Es cara la ropa en La Plata? Qué opinan los platenses

En medio de la fuerte polémica nacional por el precio de la indumentaria y las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, el móvil de EL DÍA salió a las calles de La Plata para preguntarles a los vecinos si consideran que vestirse en la ciudad es caro y cómo impacta el contexto económico en el consumo cotidiano.

El debate se instaló esta semana luego de que Caputo asegurara que nunca compró ropa en Argentina y cuestionara los valores del sector, al tiempo que defendió la apertura de importaciones para generar competencia.

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de empresarios textiles, que lo acusaron de desconocer la realidad productiva y advirtieron por la pérdida de empleo y el impacto de la caída del consumo.

“Cada vez cuesta más vestirse”

En el centro platense y alrededores, la mayoría de los consultados coincidió en que la ropa está cara en relación a los ingresos actuales. “Un jean te sale lo mismo que pagar servicios o una compra grande del súper. Antes renovabas el placard, ahora comprás lo justo”, señaló Mariana, empleada administrativa de 34 años.

Para Jorge, jubilado, el problema es más profundo: “No es solo la ropa, es todo. Pero sí, una remera o unas zapatillas se volvieron un lujo. Termino esperando ofertas o comprando usado”.

Lucía, estudiante universitaria, contó otra estrategia: “Con mis amigas compramos por internet o buscamos marcas más económicas. En los shoppings es imposible”.

Lo que dijo Caputo y la bronca del sector

El ministro sostuvo que la ropa en el país tiene precios elevados y remarcó que la apertura de importaciones busca abaratar el mercado y mejorar la competencia. Incluso llegó a afirmar que si una prenda cuesta cinco dólares en el exterior y 50 en el país, la diferencia impacta en el poder de compra de la gente.

También reafirmó sus dichos al revelar que suele vestirse con marcas extranjeras, lo que volvió a encender la polémica con la industria local.

Desde el sector textil respondieron con dureza: empresarios y cámaras advirtieron que el problema de precios está ligado a impuestos, costos productivos y caída del consumo, y rechazaron que se responsabilice solo a la industria.

Qué dicen los platenses

En la recorrida de EL DÍA, la opinión de los vecinos apareció dividida. “Es verdad que la ropa es cara, pero también hay que defender la industria nacional. Si todo se importa, ¿qué pasa con los laburos?”, opinó Fernando, comerciante.

En cambio, Carla, trabajadora independiente, fue tajante: “Si traer ropa de afuera la hace más barata, bienvenido. Hoy comprar en Argentina es muy difícil”.

Otro vecino, Martín, puso el foco en la economía diaria: “El sueldo no alcanza y la ropa quedó en segundo plano. Primero pagás alquiler y comida, después ves si podés comprarte algo”.

Un debate que recién empieza

La discusión se da en un contexto complejo para el sector textil, atravesado por la apertura comercial, la caída del consumo y los cambios en la política económica, mientras el Gobierno insiste en que la competencia externa ayudará a bajar precios.

En La Plata, mientras tanto, la percepción es clara: vestirse es cada vez más costoso y la polémica nacional reavivó una pregunta que atraviesa a comerciantes, trabajadores y consumidores por igual: cuánto vale hoy la ropa y quién puede pagarla.