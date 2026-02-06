Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Espectáculos

¡Este fin de semana se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más

¡Este fin de semana se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más

La cantante calva

6 de Febrero de 2026 | 03:25
Edición impresa

Hoy

MÚSICA

Maratón a Tokio.- A las 20 en Casa Pulsar, 58 y 5.

Agenda de Buenos Aires

Cartelera de Mar del Plata

Orquesta Inorgánica Noneto.- A las 21 en Diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Carinhosos.- Desde las 19 en 17 y 71, roda. Gratis.

Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, Diagonal 78 entre 8 y 61, se presentan Ser Dumont, Depayser, El Flaco Vargas, Osica las karras y Lágrimas del Rey. Gratis.

Tomi Llancafil + La Cofradía del Rey Lagarto + Hombres Trabajando.- Desde las 19 en el Anfiteatro de Berisso, Génova y 151, música en vivo, sabores y propuestas para compartir al aire libre. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

Moreira, la imposibilidad.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de y por Gustavo Delfino.

Hasta que la muerte nos una.- A las 20 en el Centro Cultural Julio López, 137 y 64, a cargo de la compañía Tango y Milonga, con Sebastián Luján, Natacha Wrnicke, Silvia Lacosegliaz, Ana Pappalardo y Alexis Morgante. Con música de Mariano Acosta y participación de Giuly Morgan. Gratis.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 22 en Tres Empanadas, 43 y 22, show a la gorra con Julián Dorati, Rubén Vaena y Checho Falco.

Mañana

MÚSICA

K-Pop Forever.- A las 14 en Buena Vista, 61 entre 18 y 19

Pablo Ledesma Trío.- A las 21 en Diagonal 93 Nº 52, City Bell, se presentan Ledesma / Angelillo / Amerise.

Fernando de Madariaga y Gustavo Giordano.- A las 21 en 31 y 50, melódico bailable.

Ricardo Parisi.- A las 21 en 71 entre 17 y 18, melódicos y bailables.

Último golpe + Canciones Pagannas.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

La noventosa: acústico.- A las 21.30 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12.

Boca Marfil + Juan “Panqui” Ramírez.- A las 21 en Casa Pulsar, 58 y 5.

Tarde de folclore.- A las 19 en la Plaza Enrique Mosconi, 60 y 127, Berisso, se presentan Marisa Melián, Chango Bazan, Taller de Danzas Marq’ Ay, Maxi Retamar, Marcelo Luna y Ceferino Céspedes.

Carlos “Negro” Cabrera y Néstor Gómez.- A las 19 en la Estación Provincial, 17 y 71, tango y folclore a la gorra.

Greatest Hits.- A las 21.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, grandes éxitos de todos los tiempos. A la gorra.

TEATRO

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, clásico del teatro del absurdo de Eugene Ionesco.

Sociedad Platense del Stand Up.- A las 22 en Tres Empanadas, 43 y 22, show a la gorra con Julián Dorati y Checho Falco.

Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor, con veloces cambios de vestuario, personajes, animación y mucho humor.

CINE

Blondi.- A las 21.30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, 60 y 118, de Dolores Fonzi. Entrada gratis.

Dos cortos sobre hijas.- A las 20 en la Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, 145 y 414 bis, Arturo Seguí, se proyectan “Hilos” de Torill Kove y “Padre e hija” de Michael Dudok de Wit. Se invita a los espectadores a llevar instrumentos y objetos para musicalizar los cortos.

ACTIVIDADES

Fiesta del tomate platense.- Desde las 10 en la Estación Experimental de Gorina del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, 501 y 148. Entrada libre y gratuita

Unicus Concert.- A las 20 en el Observatorio, Iraola y Calle 118, Paseo del Bosque, una experiencia íntima y diferente. Podrás conocer un espacio sorprendente por su arquitectura e historia, y disfrutar de artistas especialmente seleccionados para generar una atmósfera de desconexión.

Walking Tour: Ciudad de película.- A las 10.30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno, comienza el paseo por los espacios de la Ciudad que fueron de película. Duración aproximada: 2 horas 30 minutos.

Domingo

MUSICA

Javier Malosetti Trío.- A las 21 en Diagonal 93 Nº 52, City Bell, se presentan Malosetti / Di Lorenzo / Ottonello.

Cuarteto Astronómico + Orquesta Inorgánica.- A las 18.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, se presentan el cuarteto instrumental que revisita los clásicos del jazz, compuesto por Emiliano Perez Diez (piano), Matías Formica (saxo tenor), Felipe Gomez (contrabajo) y Joky Satragni (batería ); y la orquesta de jazz contemporáneo de improvisación, con 12 músicos sobre escena. A la gorra.

Domingos de folclore.- A las 19 en la Plaza 17 de Octubre, 26 y 164, Berisso, con El Humedal, Noe Miranda, Luna Sachera, La Típica Santiagueña y Ceferino Céspedes.

La Plata por la Patagonia.- A las 18 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, se presentan El Príncipe Idiota, Yasar, Caracol a contramano, Manque la banca y Rara. Lo recaudado por entradas y durante el evento (barra y buffet) será destinado a ayudar en los incendios.

ACTIVIDADES

Unicus Concert.- A las 20 en el Observatorio, Iraola y Calle 118, Paseo del Bosque, una experiencia íntima y diferente. Podrás conocer un espacio sorprendente por su arquitectura e historia, y disfrutar de artistas especialmente seleccionados para generar una atmósfera de desconexión.

Walking Tour: Ciudada soñada.- A las 18.30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno, 13 y 51, comienza el tour por la Ciudad. Duración aproximada: 2 horas.

TALLERES Y CURSOS

House y Electro Dance.- A las 17 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, comienza el taller intensivo de verano a cargo de Valentina Mendillo. Entrada libre y gratuita con inscripción previa: el formulario en las redes de la Municipalidad.

 

La cantante calva

JAVIER MALOSETTI

Moreira, la imposibilidad

Unicus concert

Guía de cines

Cartelera de Mar del Plata

Agenda de Buenos Aires

¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más

