¡Este fin de semana se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más

Hoy
MÚSICA
Maratón a Tokio.- A las 20 en Casa Pulsar, 58 y 5.
Orquesta Inorgánica Noneto.- A las 21 en Diagonal 93 Nº 52, City Bell.
Carinhosos.- Desde las 19 en 17 y 71, roda. Gratis.
Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, Diagonal 78 entre 8 y 61, se presentan Ser Dumont, Depayser, El Flaco Vargas, Osica las karras y Lágrimas del Rey. Gratis.
Tomi Llancafil + La Cofradía del Rey Lagarto + Hombres Trabajando.- Desde las 19 en el Anfiteatro de Berisso, Génova y 151, música en vivo, sabores y propuestas para compartir al aire libre. Entrada libre y gratuita.
TEATRO
Moreira, la imposibilidad.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de y por Gustavo Delfino.
Hasta que la muerte nos una.- A las 20 en el Centro Cultural Julio López, 137 y 64, a cargo de la compañía Tango y Milonga, con Sebastián Luján, Natacha Wrnicke, Silvia Lacosegliaz, Ana Pappalardo y Alexis Morgante. Con música de Mariano Acosta y participación de Giuly Morgan. Gratis.
Sociedad Platense de Stand Up.- A las 22 en Tres Empanadas, 43 y 22, show a la gorra con Julián Dorati, Rubén Vaena y Checho Falco.
Mañana
MÚSICA
K-Pop Forever.- A las 14 en Buena Vista, 61 entre 18 y 19
Pablo Ledesma Trío.- A las 21 en Diagonal 93 Nº 52, City Bell, se presentan Ledesma / Angelillo / Amerise.
Fernando de Madariaga y Gustavo Giordano.- A las 21 en 31 y 50, melódico bailable.
Ricardo Parisi.- A las 21 en 71 entre 17 y 18, melódicos y bailables.
Último golpe + Canciones Pagannas.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.
La noventosa: acústico.- A las 21.30 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12.
Boca Marfil + Juan “Panqui” Ramírez.- A las 21 en Casa Pulsar, 58 y 5.
Tarde de folclore.- A las 19 en la Plaza Enrique Mosconi, 60 y 127, Berisso, se presentan Marisa Melián, Chango Bazan, Taller de Danzas Marq’ Ay, Maxi Retamar, Marcelo Luna y Ceferino Céspedes.
Carlos “Negro” Cabrera y Néstor Gómez.- A las 19 en la Estación Provincial, 17 y 71, tango y folclore a la gorra.
Greatest Hits.- A las 21.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, grandes éxitos de todos los tiempos. A la gorra.
TEATRO
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, clásico del teatro del absurdo de Eugene Ionesco.
Sociedad Platense del Stand Up.- A las 22 en Tres Empanadas, 43 y 22, show a la gorra con Julián Dorati y Checho Falco.
Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor, con veloces cambios de vestuario, personajes, animación y mucho humor.
CINE
Blondi.- A las 21.30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, 60 y 118, de Dolores Fonzi. Entrada gratis.
Dos cortos sobre hijas.- A las 20 en la Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, 145 y 414 bis, Arturo Seguí, se proyectan “Hilos” de Torill Kove y “Padre e hija” de Michael Dudok de Wit. Se invita a los espectadores a llevar instrumentos y objetos para musicalizar los cortos.
ACTIVIDADES
Fiesta del tomate platense.- Desde las 10 en la Estación Experimental de Gorina del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, 501 y 148. Entrada libre y gratuita
Unicus Concert.- A las 20 en el Observatorio, Iraola y Calle 118, Paseo del Bosque, una experiencia íntima y diferente. Podrás conocer un espacio sorprendente por su arquitectura e historia, y disfrutar de artistas especialmente seleccionados para generar una atmósfera de desconexión.
Walking Tour: Ciudad de película.- A las 10.30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno, comienza el paseo por los espacios de la Ciudad que fueron de película. Duración aproximada: 2 horas 30 minutos.
Domingo
MUSICA
Javier Malosetti Trío.- A las 21 en Diagonal 93 Nº 52, City Bell, se presentan Malosetti / Di Lorenzo / Ottonello.
Cuarteto Astronómico + Orquesta Inorgánica.- A las 18.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, se presentan el cuarteto instrumental que revisita los clásicos del jazz, compuesto por Emiliano Perez Diez (piano), Matías Formica (saxo tenor), Felipe Gomez (contrabajo) y Joky Satragni (batería ); y la orquesta de jazz contemporáneo de improvisación, con 12 músicos sobre escena. A la gorra.
Domingos de folclore.- A las 19 en la Plaza 17 de Octubre, 26 y 164, Berisso, con El Humedal, Noe Miranda, Luna Sachera, La Típica Santiagueña y Ceferino Céspedes.
La Plata por la Patagonia.- A las 18 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, se presentan El Príncipe Idiota, Yasar, Caracol a contramano, Manque la banca y Rara. Lo recaudado por entradas y durante el evento (barra y buffet) será destinado a ayudar en los incendios.
ACTIVIDADES
Unicus Concert.- A las 20 en el Observatorio, Iraola y Calle 118, Paseo del Bosque, una experiencia íntima y diferente. Podrás conocer un espacio sorprendente por su arquitectura e historia, y disfrutar de artistas especialmente seleccionados para generar una atmósfera de desconexión.
Walking Tour: Ciudada soñada.- A las 18.30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno, 13 y 51, comienza el tour por la Ciudad. Duración aproximada: 2 horas.
TALLERES Y CURSOS
House y Electro Dance.- A las 17 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, comienza el taller intensivo de verano a cargo de Valentina Mendillo. Entrada libre y gratuita con inscripción previa: el formulario en las redes de la Municipalidad.
La cantante calva
JAVIER MALOSETTI
Moreira, la imposibilidad
Unicus concert
